Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пресс-конференция Реброва в Варшаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 06:47 | Обновлено 15 ноября 2025, 06:53
Пресс-конференция Реброва в Варшаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября в 18:45 коуч сборной Украины расскажет о матче квалификации ЧМ

Пресс-конференция Реброва в Варшаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

15 ноября в 18:45 в Варшаве состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда на следующий день сыграет заключительный матч группового раунда в квалификации чемпионата мира 2026 против команды Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

15 ноября в 19:15 пройдет открытая тренировка сине-желтой команды на стадионе клуба Легия.

На следующий день украинская сборная проведет матч против команды Исландии, игра начнется 16 ноября в 19:00.

Подопечные Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира 2026 имеют 7 очков после 5 матчей и занимают третье место.

Сине-желтым нужна только победа, чтобы выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

18:45. Пресс-конференция коуча сборной Украины Сергея Реброва в Варшаве

17:00. Пресс-конференция коуча сборной Исландии Арнара Гуннлаугссона в Варшаве

