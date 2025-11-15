Пресс-конференция Реброва в Варшаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября в 18:45 в Варшаве состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда на следующий день сыграет заключительный матч группового раунда в квалификации чемпионата мира 2026 против команды Исландии.

15 ноября в 19:15 пройдет открытая тренировка сине-желтой команды на стадионе клуба Легия.

На следующий день украинская сборная проведет матч против команды Исландии, игра начнется 16 ноября в 19:00.

Подопечные Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира 2026 имеют 7 очков после 5 матчей и занимают третье место.

Сине-желтым нужна только победа, чтобы выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

