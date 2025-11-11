Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая
WTA
11 ноября 2025, 20:58 |
403
0

Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая

Александра обошла Юлию Стародубцеву после трофея на WTA 125 в Тукумане

11 ноября 2025, 20:58 |
403
0
Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая
Instagram. Александра Олейникова

10 ноября был обновлен рейтинг WTA после Итогового турнира – до конца года еще будут обновления каждую неделю, но топовых теннисисток изменения не затронут.

Первой ракеткой Украины по итогам 2025 года осталась Элина Свитолина – она располагается на 14-й позиции. В первой тридцатке сезона закончили Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (27-я).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Четвертой ракеткой стала Александра Олейникова, которая на прошлой неделе выиграла трофей соревнований WTA 125. В обновленном рейтинга WTA Олейникова занимает 109-е место – ее личный рекорд.

Пятой лучшей украинкой является Стародубцева (116-я). В топ-200 также входят Ангелина Калинина (157-я) и Дарья Снигур (158-я).

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Финальное обновление. Как выглядит рейтинг WTA после Итогового турнира?
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Когда Свитолина делает такое, то она показывает всем...»
рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Дарья Снигур Анастасия Соболева Вероника Подрез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11 ноября 2025, 07:55 14
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо

Клуб не будет покупать игроков

Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals
Теннис | 11 ноября 2025, 21:08 0
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals

Поединок состоится 11 ноября и начнется в 21:30 по Киеву

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11.11.2025, 08:33
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Футбол | 11.11.2025, 19:26
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 10
Футбол
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 34
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 48
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем