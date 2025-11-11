Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая
Александра обошла Юлию Стародубцеву после трофея на WTA 125 в Тукумане
10 ноября был обновлен рейтинг WTA после Итогового турнира – до конца года еще будут обновления каждую неделю, но топовых теннисисток изменения не затронут.
Первой ракеткой Украины по итогам 2025 года осталась Элина Свитолина – она располагается на 14-й позиции. В первой тридцатке сезона закончили Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (27-я).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Четвертой ракеткой стала Александра Олейникова, которая на прошлой неделе выиграла трофей соревнований WTA 125. В обновленном рейтинга WTA Олейникова занимает 109-е место – ее личный рекорд.
Пятой лучшей украинкой является Стародубцева (116-я). В топ-200 также входят Ангелина Калинина (157-я) и Дарья Снигур (158-я).
Топ-20 украинок в рейтинге WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб не будет покупать игроков
Поединок состоится 11 ноября и начнется в 21:30 по Киеву