  4. Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
WTA
10 ноября 2025, 12:10 | Обновлено 10 ноября 2025, 12:25
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?

В ночь на 10 ноября Александра завоевала трофей соревнований WTA 125 в Тукумане

WTA. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

В финале украинка в трех сетах переиграла представительнице Египта Майяр Шериф (Египет) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 125 Тукуман. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [7] – Майяр Шериф (Египет) [3] – 3:6, 6:2, 6:2

Олейникова во второй раз сыграла против Шериф. 2 сентября Александра справилась с Майяр на соревнованиях WTA 125 в Монтре.

Олейникова во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира категории WTA 125. В конце сентября украинка завоевала титул на кортах Толентино.

В 2025 году Олейникова провела шестой финал и выиграла шестой трофей (если учитывать соревнования ITF). Всего у Александры теперь 12 трофеев за карьеру: чеытре 15-тысячника, четыре 35-тысячника, один 50-тысячник, один 75-тысячник, два WTA 125.

Благодаря триумфу в Толентино Александра обновила личный рекорд и приблизилась к топ-100, поднявшись на 109-е место.

Путь Олейниковой к трофею WTA 125 в Тукумане:

  • 1/16 финала: Александра Олейникова [7] – Алисия Эрреро Линьяна – 7:5, 7:6 (7:3)
  • 1/8 финала: Александра Олейникова [7] – Джессика Пьери – 6:2, 3:1, RET., Пьери
  • 1/4 финала: Александра Олейникова [7] – Солана Сиерра [1] – 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Александра Олейникова [7] – Деспина Папамихаил – 6:2, 3:6, 6:1
  • Финал: Александра Олейникова [7] – Майяр Шериф [3] – 3:6, 6:2, 6:2

Все трофеи Олейниковой за карьеру:

