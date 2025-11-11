Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Финальное обновление. Как выглядит рейтинг WTA после Итогового турнира?
WTA
11 ноября 2025, 17:44 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:51
Финальное обновление. Как выглядит рейтинг WTA после Итогового турнира?

Елена Рыбакина поднялась на пятое место, Арина Соболенко завершила сезон первой ракеткой

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

10 ноября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после Итогового турнира WTA. Больше соревнований на уровне Тура в 2025 году не будет и никаких изменений среди топовых теннисисток не будет.

Чемпионкой WTA Finals стала Елена Рыбакина, которая поднялась на пятое место, сместив на шестую позицию Джессику Пегулу.

Первой ракеткой мира второй сезон подряд завершила Арина Соболенко. «Нейтралка» проводит 64-ю неделю в статусе лидера и сравнялась по этому показателю с Симоной Халеп.

На второй позиции – Ига Свентек. Разница между Игой и Ариной составляет 2475 очков (10 870 против 8 395). Свентек четвертый раз подряд закончила сезон в топ-2 мирового рейтинга. В XXI веке подобное удавалось только Серене Уильямс в период с 2013 по 2016 год.

В пятерку также входят Коко Гауфф, Аманда Анисимова и выше упомянутая Рыбакина. Далее идут Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Жасмин Паолини, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

В топ-30 входят три украинки: Элина Свитолина (14-я), Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремксая (27-я).

Топ-10 рейтинга WTA

По теме:
Александр Зверев – Бен Шелтон. У американца был шанс. Видеообзор матча
Джокович пояснил, почему решил сняться с Итогового турнира ATP 2025
Баснословная сумма. Рыбакина получила рекордные призовые в истории тенниса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
