Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мельгоса внес два изменения в заявку молодежной сборной Украины
Чемпионат Европы
11 ноября 2025, 14:17 | Обновлено 11 ноября 2025, 14:26
Тараса Михавко и Романа Саленко заменили Владислав Кисиль и Антон Глущенко

УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса внес два изменения в заявку команды.

Помочь молодежке в ноябре не смогут центральный защитник Тарас Михавко и хавбек Роман Саленко. Лидер киевского «Динамо» был вызван в национальную сборную Украины, а игрок «Зари» получил травму.

Их в составе молодежной сборной заменят защитник испанской «Понферрадины» Владислав Кисиль и хавбек донецкого «Шахтера» Антон Глущенко.

Уже в пятницу, 14 ноября, сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2027, где подопечные Унаи Мельгосы встретятся с Турцией (U-21), а 17 ноября «молодежка» сыграет контрольный матч против Албании (U-21).

По теме:
Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо
0 минут за сезон. В молодежную сборную Украины вызвали игрока без практики
Трабзонспор может подписать игрока Динамо вместо футболиста сборной Украины
Роман Саленко Тарас Михавко Владислав Кисиль Антон Глущенко сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Artem_Ponomar
Глущенко останнім часом виглядає непогано, заслужив виклик до молодіжки 
