ОФИЦИАЛЬНО. Мельгоса внес два изменения в заявку молодежной сборной Украины

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса внес два изменения в заявку команды.

Помочь молодежке в ноябре не смогут центральный защитник Тарас Михавко и хавбек Роман Саленко. Лидер киевского «Динамо» был вызван в национальную сборную Украины, а игрок «Зари» получил травму.

Их в составе молодежной сборной заменят защитник испанской «Понферрадины» Владислав Кисиль и хавбек донецкого «Шахтера» Антон Глущенко.

Уже в пятницу, 14 ноября, сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2027, где подопечные Унаи Мельгосы встретятся с Турцией (U-21), а 17 ноября «молодежка» сыграет контрольный матч против Албании (U-21).