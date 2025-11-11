ОФИЦИАЛЬНО. Мельгоса внес два изменения в заявку молодежной сборной Украины
Тараса Михавко и Романа Саленко заменили Владислав Кисиль и Антон Глущенко
Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса внес два изменения в заявку команды.
Помочь молодежке в ноябре не смогут центральный защитник Тарас Михавко и хавбек Роман Саленко. Лидер киевского «Динамо» был вызван в национальную сборную Украины, а игрок «Зари» получил травму.
Их в составе молодежной сборной заменят защитник испанской «Понферрадины» Владислав Кисиль и хавбек донецкого «Шахтера» Антон Глущенко.
Уже в пятницу, 14 ноября, сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2027, где подопечные Унаи Мельгосы встретятся с Турцией (U-21), а 17 ноября «молодежка» сыграет контрольный матч против Албании (U-21).
