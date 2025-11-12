Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гасперини узнал, сколько матчей пропустит Довбик
Италия
12 ноября 2025, 04:22
Гасперини узнал, сколько матчей пропустит Довбик

Артем не сыграет против «Кремонезе», «Мидтьюлланда» и «Наполи»

Гасперини узнал, сколько матчей пропустит Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик получил травму и выбыл как минимум на три недели.

Как сообщает Il Tempo, у нападающего диагностирован разрыв сухожилия правого бедра. Украинец пропустит ближайшие поединки «волков» против «Кремонезе», «Мидтьюлланда» и «Наполи». Это уже четвертая потеря для римлян в атаке — ранее травмировались Дибала, Фергюсон и Бэйли. В клубе надеются, что Довбик сможет вернуться к тренировкам в конце ноября.

Кроме этого, УАФ уже официально заявила, что Артем не сможет помочь сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2025 против Франции и Исландии.ʼ

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
После полученной травмы. Довбик получил плохие новости из Италии
Что ждет Довбика? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Дмитрий Олийченко Источник: Il Tempo
