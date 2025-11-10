Брентфорд одержал домашнюю победу над Ньюкаслом (3:1) в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Гости повели в счете в первом тайме благодаря точному удару Харви Барнса, однако после перерыва пчелы полностью переломили ход игры.

Сначала счет сравнял Кевин Шаде, а затем Игорь Тиаго сделал дубль, принеся победу лондонскому клубу.

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк провел на поле 84 минуты, после чего был заменен.

АПЛ. 11 тур, 9 ноября 2025

Брентфорд – Ньюкасл – 3:1

Голы: Шаде, 56, Тиаго, 78 (пен), 90+5 – Барнс, 27

Видео голов и обзор