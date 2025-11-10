Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брентфорд – Ньюкасл – 3:1. Победа Ярмолюка. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брентфорд
09.11.2025 16:00 – FT 3 : 1
Ньюкасл
Англия
10 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:28
Брентфорд – Ньюкасл – 3:1. Победа Ярмолюка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

Брентфорд – Ньюкасл – 3:1. Победа Ярмолюка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк (справа)

Брентфорд одержал домашнюю победу над Ньюкаслом (3:1) в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Гости повели в счете в первом тайме благодаря точному удару Харви Барнса, однако после перерыва пчелы полностью переломили ход игры.

Сначала счет сравнял Кевин Шаде, а затем Игорь Тиаго сделал дубль, принеся победу лондонскому клубу.

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк провел на поле 84 минуты, после чего был заменен.

АПЛ. 11 тур, 9 ноября 2025

Брентфорд – Ньюкасл – 3:1

Голы: Шаде, 56, Тиаго, 78 (пен), 90+5 – Барнс, 27

Видео голов и обзор

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
73’
Дэн Бёрн (Ньюкасл) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Ник Вольтемаде.
Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Харви Барнс Игор Тиаго Кевин Шаде видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
