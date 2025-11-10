Брентфорд – Ньюкасл – 3:1. Победа Ярмолюка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ
Брентфорд одержал домашнюю победу над Ньюкаслом (3:1) в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Гости повели в счете в первом тайме благодаря точному удару Харви Барнса, однако после перерыва пчелы полностью переломили ход игры.
Сначала счет сравнял Кевин Шаде, а затем Игорь Тиаго сделал дубль, принеся победу лондонскому клубу.
Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк провел на поле 84 минуты, после чего был заменен.
АПЛ. 11 тур, 9 ноября 2025
Брентфорд – Ньюкасл – 3:1
Голы: Шаде, 56, Тиаго, 78 (пен), 90+5 – Барнс, 27
Видео голов и обзор
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2025/26
Алонсо не видит украинца преемником Куртуа