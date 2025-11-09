Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брентфорд
09.11.2025 16:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 ноября 2025, 12:46 |
121
0

Брентфорд – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 9 ноября в 16:00 по Киеву

09 ноября 2025, 12:46 |
121
0
Брентфорд – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брентфорд

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между Брентфордом и Ньюкаслом. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Брентфорд

В текущем сезоне коллектив демонстрирует очень достойные результаты, особенно если учитывать, что летом «Брентфорд» покинул главный тренер и несколько ведущих игроков. После 10 туров Премьер-лиги на счету пчел есть 13 очков, благодаря которым они занимают 12-ю строчку турнирной таблицы. От топ-3 коллектив отделяет пять зачетных пунктов.

В Кубке английской лиги лондонцы обыграли «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби» и квалифицировались в 1/4 финала турнира.

Ньюкасл

Не слишком однозначный сезон проводят сороки. После 11 туров Премьер-лиги клуб имеет 12 очков и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета коллектив отделяет 5 баллов, но к месту в топ-5 не хватает уже 6 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги команда также квалифицировалась в четвертьфинал, одолев на своем пути «Брэдфорд» и «Тоттенхэм».

Сезон Лиги чемпионов англичане начали с поражения 1:2 против «Барселоны», однако впоследствии «сорокам» удалось победить «Юнион Сен-Жилуаз», «Бенфику» и «Атлетик Бильбао» с общим счетом 9:0.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Ньюкасл». Сорокам удалось победить в 4-х поединках, а еще 1 раз выигрыш праздновал Брентфорд.

Интересные факты

  • «Ньюкасл» одержал лишь 1 победу в 6 выездных поединках этого сезона.
  • «Брентфорд» в свою очередь за 6 домашних поединков в текущем сезоне проиграл всего 1 раз.
  • Лишь в 1 из 5 последних матчей АПЛ «Ньюкасл» смог сохранить ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Брентфорд: Келлегер – Айер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде – Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Дамсгор, Уаттара – Тьяго

Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Барнс, Вольтемаде, Мерфи

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.69.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
9 ноября 2025 -
16:00
Ньюкасл
Обидві заб'ють 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на суперматч АПЛ 2025/26
Сможет ли Холанд сегодня побить рекорд Ширера?
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Брентфорд Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико
Футбол | 09 ноября 2025, 13:07 0
Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико
Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико

Ультрас обеих команд активно использовали пиротехнику

Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Футбол | 08 ноября 2025, 14:09 1
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику

Матвей Пономаренко рассматривает вариант с арендой до завершения нынешнего сезона

КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Футбол | 09.11.2025, 09:14
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Футбол | 08.11.2025, 17:35
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»
Футбол | 09.11.2025, 07:30
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
07.11.2025, 13:21 20
Футбол
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем