В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между Брентфордом и Ньюкаслом. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Брентфорд

В текущем сезоне коллектив демонстрирует очень достойные результаты, особенно если учитывать, что летом «Брентфорд» покинул главный тренер и несколько ведущих игроков. После 10 туров Премьер-лиги на счету пчел есть 13 очков, благодаря которым они занимают 12-ю строчку турнирной таблицы. От топ-3 коллектив отделяет пять зачетных пунктов.

В Кубке английской лиги лондонцы обыграли «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби» и квалифицировались в 1/4 финала турнира.

Ньюкасл

Не слишком однозначный сезон проводят сороки. После 11 туров Премьер-лиги клуб имеет 12 очков и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета коллектив отделяет 5 баллов, но к месту в топ-5 не хватает уже 6 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги команда также квалифицировалась в четвертьфинал, одолев на своем пути «Брэдфорд» и «Тоттенхэм».

Сезон Лиги чемпионов англичане начали с поражения 1:2 против «Барселоны», однако впоследствии «сорокам» удалось победить «Юнион Сен-Жилуаз», «Бенфику» и «Атлетик Бильбао» с общим счетом 9:0.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Ньюкасл». Сорокам удалось победить в 4-х поединках, а еще 1 раз выигрыш праздновал Брентфорд.

Интересные факты

«Ньюкасл» одержал лишь 1 победу в 6 выездных поединках этого сезона.

«Брентфорд» в свою очередь за 6 домашних поединков в текущем сезоне проиграл всего 1 раз.

Лишь в 1 из 5 последних матчей АПЛ «Ньюкасл» смог сохранить ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Брентфорд: Келлегер – Айер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде – Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Дамсгор, Уаттара – Тьяго

Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Барнс, Вольтемаде, Мерфи

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.69.