08 ноября 2025, 18:40
Бавария оборвала свою уникальную победную серию с начала сезона

Прервал победное шествие мюнхенцев Унион Берлин

Бавария не выиграла впервые в сезоне 2025/26, тем самым завершилась уникальная победная серия мюнхенцев во всех турнирах.

Произошло это в 10 туре чемпионата Германии, в котором Унион Берлин дома сыграл вничью с Баварией со счетом 2:2.

Таким образом новый рекорд топ-5 европейских чемпионатов по количеству побед подряд в начале сезона во всех турнирах зафиксирован на отметке 16 матчей.

Матчи Баварии в сезоне 2025/26

  • Бундеслига, Унион Берлин – Бавария – 2:2
  • Лига чемпионов, ПСЖ – Бавария – 1:2
  • Бундеслига, Бавария – Байер – 3:0
  • Кубок Германии, Кельн – Бавария – 1:4
  • Бундеслига, Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Бавария – Брюгге – 4:0
  • Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
  • Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
  • Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
  • Бундеслига, Хоффенхайм – Бавария – 1:4
  • Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
  • Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
  • Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
  • Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
  • Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
  • Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
Кейн спас Баварию от сенсации, Байер забил 6 голов
Клозе оценил победу Нюрнберга в матче, где Степанов отличился ассистом
Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Унион Берлин Бавария статистика
ivankondrat96
Ось як буває. Перемогли ПСЖ, а тут ледь не програли
