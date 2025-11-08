Германия08 ноября 2025, 18:40 |
Бавария оборвала свою уникальную победную серию с начала сезона
Прервал победное шествие мюнхенцев Унион Берлин
08 ноября 2025, 18:40
Бавария не выиграла впервые в сезоне 2025/26, тем самым завершилась уникальная победная серия мюнхенцев во всех турнирах.
Произошло это в 10 туре чемпионата Германии, в котором Унион Берлин дома сыграл вничью с Баварией со счетом 2:2.
Читайте также:Кейн спас Баварию от сенсации, Байер забил 6 голов
Таким образом новый рекорд топ-5 европейских чемпионатов по количеству побед подряд в начале сезона во всех турнирах зафиксирован на отметке 16 матчей.
Матчи Баварии в сезоне 2025/26
- Бундеслига, Унион Берлин – Бавария – 2:2
- Лига чемпионов, ПСЖ – Бавария – 1:2
- Бундеслига, Бавария – Байер – 3:0
- Кубок Германии, Кельн – Бавария – 1:4
- Бундеслига, Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Бавария – Брюгге – 4:0
- Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
- Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
- Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
- Бундеслига, Хоффенхайм – Бавария – 1:4
- Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
- Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
- Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
- Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
- Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
- Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
Ось як буває. Перемогли ПСЖ, а тут ледь не програли
