Бавария оборвала свою уникальную победную серию с начала сезона

Бавария не выиграла впервые в сезоне 2025/26, тем самым завершилась уникальная победная серия мюнхенцев во всех турнирах.

Произошло это в 10 туре чемпионата Германии, в котором Унион Берлин дома сыграл вничью с Баварией со счетом 2:2.

Таким образом новый рекорд топ-5 европейских чемпионатов по количеству побед подряд в начале сезона во всех турнирах зафиксирован на отметке 16 матчей.

Матчи Баварии в сезоне 2025/26