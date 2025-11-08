Кейн спас Баварию от сенсации, Байер забил 6 голов

Сенсация едва случилась в 10-м туре чемпионата Германии, когда скромный Унион на своем поле мог обыграть Баварию 2:1, но пропустил на 90+3 минуте от Гарри Кейна.

Мюнхенцы впервые в сезоне потеряли очки. Видимо, матч с ПСЖ в Лиге чемпионов забрал слишком много сил.

Среди других результатов отметим шесть голов Байера в ворота Хайденхайма, а также потери очков Лейпцига и Боруссии Дортмунд, которые отстают от Баварии на шесть и семь очков соответственно.

Чемпионат Германии. 10-й тур

Унион – Бавария 2:2

Голы: Докхи, 27, 83 – Луис Диас, 36, Кейн, 90+3

Гамбург – Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: Кенигсдоффер, 90+7 – Чуквуэмеке, 64

Хоффенхайм – Лейпциг 3:1

Голы: Айдари, 20, Лемперле, 38, Промел, 80 – Диоманде, 9,

Байер – Хайденхайм 6:0

Голы: Шик, 2, 22, Хофманн, 16, Поку, 27, Маза, 45, 53

