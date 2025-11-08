Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн спас Баварию от сенсации, Байер забил 6 голов
Чемпионат Германии
Унион Берлин
08.11.2025 16:30 – FT 2 : 2
Бавария
Германия
08 ноября 2025, 18:38 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:40
Кейн спас Баварию от сенсации, Байер забил 6 голов

Интересный тур чемпионата Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Сенсация едва случилась в 10-м туре чемпионата Германии, когда скромный Унион на своем поле мог обыграть Баварию 2:1, но пропустил на 90+3 минуте от Гарри Кейна.

Мюнхенцы впервые в сезоне потеряли очки. Видимо, матч с ПСЖ в Лиге чемпионов забрал слишком много сил.

Среди других результатов отметим шесть голов Байера в ворота Хайденхайма, а также потери очков Лейпцига и Боруссии Дортмунд, которые отстают от Баварии на шесть и семь очков соответственно.

Чемпионат Германии. 10-й тур

Унион – Бавария 2:2
Голы: Докхи, 27, 83 – Луис Диас, 36, Кейн, 90+3

Гамбург – Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: Кенигсдоффер, 90+7 – Чуквуэмеке, 64

Хоффенхайм – Лейпциг 3:1
Голы: Айдари, 20, Лемперле, 38, Промел, 80 – Диоманде, 9,

Байер – Хайденхайм 6:0
Голы: Шик, 2, 22, Хофманн, 16, Поку, 27, Маза, 45, 53

Турнирная таблица

Бавария оборвала свою уникальную победную серию с начала сезона
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
pol-55
Діас класно зіграв і забив 1й гол,також класно в кінці 1го тайму проср-в таку передачу від Гаррі з виходом  в1\1,а взагалі Гнабрі ніякий,в Олісе на фланзі нічого не виходило,та й в усіх також(з ПСЖ ввесь *порох* розтратили).Уніон х\з два стандарта 2 гола,а так свіженько бігали.
