Кейн спас Баварию от сенсации, Байер забил 6 голов
Интересный тур чемпионата Германии
Сенсация едва случилась в 10-м туре чемпионата Германии, когда скромный Унион на своем поле мог обыграть Баварию 2:1, но пропустил на 90+3 минуте от Гарри Кейна.
Мюнхенцы впервые в сезоне потеряли очки. Видимо, матч с ПСЖ в Лиге чемпионов забрал слишком много сил.
Среди других результатов отметим шесть голов Байера в ворота Хайденхайма, а также потери очков Лейпцига и Боруссии Дортмунд, которые отстают от Баварии на шесть и семь очков соответственно.
Чемпионат Германии. 10-й тур
Унион – Бавария 2:2
Голы: Докхи, 27, 83 – Луис Диас, 36, Кейн, 90+3
Гамбург – Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: Кенигсдоффер, 90+7 – Чуквуэмеке, 64
Хоффенхайм – Лейпциг 3:1
Голы: Айдари, 20, Лемперле, 38, Промел, 80 – Диоманде, 9,
Байер – Хайденхайм 6:0
Голы: Шик, 2, 22, Хофманн, 16, Поку, 27, Маза, 45, 53
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елена Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу
Британец выделил Майка Тайсона