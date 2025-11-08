08.11.2025 18:00 – FT 1 : 0
Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26
8 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.
Коллективы сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Гости с 16-й минуты играли в меньшинстве после удаления голкипера Александра Кемкина.
УПЛ 2025/26. 12-й тур, 8 сентября
Карпаты – Кривбасс – 1:0
Гол: Бруниньо, 47
Удаление: Кемкин, 16
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Бруниньо, 47 мин.
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов), асcист Амбросий Чачуа.
17’
Александр Кемкин (Кривбасс) получает красную карточку.
