8 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости с 16-й минуты играли в меньшинстве после удаления голкипера Александра Кемкина.

УПЛ 2025/26. 12-й тур, 8 сентября

Карпаты – Кривбасс – 1:0

Гол: Бруниньо, 47

Удаление: Кемкин, 16

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Бруниньо, 47 мин.