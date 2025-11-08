Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола
Премьер-лига
Карпаты Львов
08.11.2025 18:00 – FT 1 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 20:27 |
1729
0

Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26

08 ноября 2025, 20:27 |
1729
0
Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола
УПЛ

8 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости с 16-й минуты играли в меньшинстве после удаления голкипера Александра Кемкина.

УПЛ 2025/26. 12-й тур, 8 сентября

Карпаты – Кривбасс – 1:0

Гол: Бруниньо, 47

Удаление: Кемкин, 16

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Бруниньо, 47 мин.

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов), асcист Амбросий Чачуа.
17’
Александр Кемкин (Кривбасс) получает красную карточку.
По теме:
Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»
Матч, который стоит забыть. Легионер сборной Украины был удален с поля
ВИДЕО. Вышедший на замену кипер Кривбасса пропустил курьезный гол от Карпат
Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Карпаты - Кривбасс видео голов и обзор удаление (красная карточка) Александр Кемкин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бруниньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
Футбол | 08 ноября 2025, 15:08 56
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари

Скрипник напомнил о себе бывшей команде

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08 ноября 2025, 08:03 11
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08.11.2025, 19:01
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 06:01
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 16
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем