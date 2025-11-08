Карпаты Львов

В субботу, 8 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

«Карпаты» сейчас занимают далеко не то место в турнирной таблице, на которое многие рассчитывали перед стартом чемпионата. Лишь 10-я позиция и масса вопросов к игре команды, особенно при своих болельщиках. Тем не менее, несколько удачных матчей подряд могут вернуть львовян в борьбу за еврокубковую зону — и начинать нужно уже с победы над прямым конкурентом. «Кривбасс» еще несколько туров назад возглавлял турнирную таблицу, однако теперь отстает от «Шахтера» уже на 4 очка. Последние матчи оказались непростыми для криворожан: разгромное поражение от «Динамо» (0:4) и домашняя ничья с аутсайдером — СК «Полтава» (2:2). Теперь подопечным Патрика ван Леувена необходимо как можно скорее вернуться на победный путь, чтобы не отпустить лидера чемпионата слишком далеко.

