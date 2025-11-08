Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Карпаты Львов
08.11.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 10:34 | Обновлено 08 ноября 2025, 10:35
Карпаты – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги

Карпаты – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 8 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

«Карпаты» сейчас занимают далеко не то место в турнирной таблице, на которое многие рассчитывали перед стартом чемпионата. Лишь 10-я позиция и масса вопросов к игре команды, особенно при своих болельщиках. Тем не менее, несколько удачных матчей подряд могут вернуть львовян в борьбу за еврокубковую зону — и начинать нужно уже с победы над прямым конкурентом. «Кривбасс» еще несколько туров назад возглавлял турнирную таблицу, однако теперь отстает от «Шахтера» уже на 4 очка. Последние матчи оказались непростыми для криворожан: разгромное поражение от «Динамо» (0:4) и домашняя ничья с аутсайдером — СК «Полтава» (2:2). Теперь подопечным Патрика ван Леувена необходимо как можно скорее вернуться на победный путь, чтобы не отпустить лидера чемпионата слишком далеко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
8 ноября 2025 -
18:00
Кривбасс
