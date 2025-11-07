Карпаты Львов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 ноября 2025, 20:00
Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встреча бескомпромиссных соперников

Коллаж Sport.ua

В субботу, 8 ноября, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 12-го тура УПЛ против одного из лидеров чемпионата «Кривбасса». В предыдущих встречах соперники обходились без ничьих.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях снова очков не потеряли, одержав третью подряд победу, на этот раз над одним из лидеров чемпионата ЛНЗ со счетом 1:0. После игры ассистент главного тренера «Карпат» Игорь Ермаков отметил: «Игра оказалась тяжелой. Играли с лидером чемпионата. Я считаю, что мы полностью перекрыли их сильные стороны. Да, у них были моменты, которые нужно было реализовать, но мы могли забивать второй мяч и выигрывать эту игру».

Безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия подопечных Владислава Лупашко продолжается в чемпионате 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения. «Карпаты» могут одержать 10-ю домашнюю победу в УПЛ, а Владислав Лупашко – 20-ю тренерскую победу на топ-уровне.

«Зелено-белые» могут провести 10-й безголевой матч в чемпионатах. Пропустят игру дисквалифицированные испанский легионер «Карпат» Пабло Альварес и капитан команды Денис Мирошниченко. Возможно, в обороне снова будет действовать 19-летний Николай Киричок, который в прошлом туре дебютировал в УПЛ в составе «Карпат», и провел всю игру с ЛНЗ.

Кривбасс

«Кривбасс» в прошлом туре дома сыграл вничью с «Полтавой» и после 11 туров по количеству набранных очков разделяет 2-5 места. После матча главный тренер «красно-белых» Патрик Ван Леувен выразил свое мнение: «Думаю, что мы должны были иметь больше очков. К примеру, в матче против «Полесья» недобрали свои баллы. Но мы – молодая команда, у которой бывают взлеты и падения. И также нам нужно еще больше работать над игрой в обороне».

Пропускная серия криворожского клуба длится в УПЛ 4 игры – 8 голов. «Красно-бело-черные» могут одержать 250-ю победу в УПЛ, в том числе 80-ю гостевую. Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин в прошлом сезоне выступал именно за «Карпаты». Пропустит игру дисквалифицированный Владимир Виливальд.

В текущем чемпионате за «Кривбасс» выступали 23 игрока, в том числе 14 (!) легионеров. Без замен все матчи отыграли только Ян Юрчец и Бакари Конате. Больше всего голов забили Егор Твердохлеб и Глейкер Мендоза – по 5. В прошлом туре Твердохлеб забил 20-й гол за «Кривбасс» в УПЛ и до повторения клубного рекорда, принадлежащего Игорю Ниченко, еще 4 точных удара.

Статистика встреч

«Зелено-белые» раньше встречались с «Кривбассом» только два раза в УПЛ. И в прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. Предыдущая игра на поле «Карпат» прошла 11 августа 2024 года и завершилась разгромной победой львовского клуба со счетом 3:0. В составе «Карпат» отличились Артур Шах, Павел Полегенько и Амвросий Чачуа.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин (Харьков), для которого это будет 41-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели две игры и дважды потерпели поражения. «Кривбасс» при Панчишине сыграл три матча и только побеждал в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия «Карпат» продолжается в чемпионате 7 игр. В предыдущих двух матчах «Кривбасс» набрал только одно очко. Прогнозируем ничью во Львове.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Киричок, Сыч, Бабогло, Жан Педросо, Пауло Витор, Шах, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Краснопир.

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Конате, Дибанго, Бекавац, Шевченко, Задерака, Твердохлеб, Бар, Парако, Мендоза.

