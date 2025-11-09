Тренер Карпат: «Об этом все молчат. Все ждали, но никто не говорит»

Тренер львовских Карпат Игорь Ермаков поделился эмоциями после победы своей команды над криворожским Кривбассом (1:0) в 12-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Очень эмоциональный поединок, насыщенный и на моменты, и на эмоции.

– Пытались ли Карпаты играть на удержание результата?

– Я считаю, напротив, игра была полностью под нашим контролем. В этой ситуации ребята решили разыгрывать атаки спокойно, ведь соперник находился низко. Нам не было смысла спешить, к тому моменту мы побеждали 1:0. Таким образом, мы хотели вытащить Кривбасс на себя и искать потом свободное пространство. Еще раз соперник сел очень низко. Для того чтобы они поднялись и открыли нам пространство в глубине и между линиями, нам нужно было их вытаскивать. Для этого мы должны были держать мяч, провоцировать соперника и использовать пространство. Или же вся игра превратилась бы в подачу, борьбу, подбор, удар. Я хочу, чтобы вы понимали, что ребята очень плодотворно трудятся. Не буду сравнивать с другими командами, но у нас были игры, когда соперник садился низко и мы выполняли много навесов, каблуков, ударов. Раньше моменты создавались не так, как сегодня. Я считаю, что это шаг вперед.

– Если бы не удаление Александра Кемкина, игра была бы иначе.

– Это теория вероятности. Если мы сейчас будем ее обсуждать, то выйдем в другую вселенную(улыбается). Не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю. Но по моему мнению игра не изменилась бы от начала и до конца. Мы бы диктовали свои условия и выиграли бы эту игру. Даже при равных слогах.

- Давил ли на команду факт отсутствия побед на домашней арене?

– Не то, чтобы давило. Понимаете, мы хотели подарить победу всем нашим болельщикам, всем, кто нас критиковал, кто кричал с трибуны непристойные слова в спину главному тренеру. Мы считаем, что команда не заслуживает тех комментариев, которые звучали со стороны. Команда заслуживает поддержки и она это доказала. Вы можете назвать сегодня хотя бы одного человека на поле, которому было бы безразлично играть? А наш состав меняется из-за травм и дисквалификации. Но ребята выходят и не заметно, кто запасной… Все критиковали Пауло Витора, но я так понимаю, что он быстро выучил украинский язык и прочитал все комментарии, всю критику. Думаю, он сегодня доказал, на что он способен и надеюсь, что он и дальше нам будет это демонстрировать.

– Почему команда во время эпидемии травм выглядит сильнее, чем когда лучшая кадровая ситуация?

– Это жизнь и так происходит, когда мы рассчитываем на одно, а потом выходит другое. Также никто не рассчитывал, что Алексей Сыч будет так долго восстанавливаться. Мы думали меньше, но это произошло. Опять же каждый день мы над этим работаем и это их ответственность. Вы понимаете, что каждый человек, носящий на груди эмблему Карпат, четко понимает, что он здесь делает. Каждый день, выходя на футбольное поле, или находясь в нашей среде, не дает себе никаких послаблений в том смысле, что что-то случится, а я не готов. Они готовы и готовятся к этому. И наоборот, часто огорчаются, что не выходят на поле. Сегодня Володя Адамюк говорил, что хотел выйти на футбольное поле и ждал этого. Но я ответил, что все позиции в атаке заняты.

– Чего не хватает команде в фазе завершения?

– Я так же, как и вы хочу, чтобы каждый удар наших футболистов заканчивался голом. Чем больше, тем лучше. Но пока есть определенные обстоятельства, немного нам не хватает легкости в этих моментах. Думаю, вы видите улучшение в игре и дальше будет еще лучше. Ребята понимают это и сегодня очень хотели подарить победу болельщикам.

– Сегодня команда снова играла не в традиционных зелено-белых цветах. У части болельщиков возникает вопрос, кто принимает решение играть в красно-черной форме?

– Мы слышали о многих суевериях, мол эта форма не фартовая, команда в ней не выигрывает. Но, простите, позволю себе немного статистики. Сколько раз Карпаты не выигрывали в Кировоградской области?

– Около 25 лет.

– А сейчас дважды подряд. И об этом все молчат. Все ждали, но никто не говорит. Сколько команда не выигрывала в Черкассах?

– Однажды победила. Во второй лиге.

– Вот об этом я не знал. Я знал, что никогда не выигрывали. Об этом нужно говорить. Ребята делают хорошую работу каждый день. Иногда это не отображается на футбольном поле или в турнирной таблице. Но поверьте, мы все вместе делаем все, чтобы вы были довольны.