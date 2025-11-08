Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Премьер-лига
Карпаты Львов
08.11.2025 18:00 – FT 1 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 20:02 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:23
677
8

Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс

Львовяне впервые в сезоне выиграли два матча подряд

08 ноября 2025, 20:02 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:23
677
8 Comments
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
УПЛ

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после победы в прошлом туре над ЛНЗ в стартовом составе своих подопечных произвел замены, в том числе вынужденные. Вместо дисквалифицированных Мирошниченко, Альвареса, а также Киричка на поле вышли Полегенько, Жан Педрозу и Чачуа.

В «Кривбассе» Патрик Ван Леувени после ничьей с «Полтавой» также произвел кадровые изменения. Вместо дисквалифицированного Вилвивальда, а также Бекавеца, Шевченко, Бара в игру вступили Рохас, Дибанго, Араухо и Каменский.

Уже в дебюте игры мяч после удара Краснопира оказался в сетке ворот гостей, но после видеопромотра этого момента было зафиксировано положение вне игры. Вскоре Кемкин парировал удар Пауло Витора. Ключевым моментом игры стало удаление Кемкина, сбившего Пауло Витора за пределами штрафного. И вскоре место в воротах «Кривбасса» занял Маханьков.

Хозяева поля, имея многочисленное преимущество, продолжали искать пути взятия ворот соперника. Под острым углом пробивал по воротам Пауло Витор, однако Маханьков сыграл надежно. Игроки «Карпат» часто делали передачи в штрафную, но соперники успевали опережать соперников.

Едва начался второй тайм и «Карпаты» открыли счет. Дальний удар Бруниньйо застал неожиданно Маханькова, который не сумел справиться с ударом бразильца. Гости пытались изменить ход поединка, но пройти оборонительные редуты соперника было сложно.

«Карпаты» не играли на удержание победного счета и продолжали атаковать ворота «Кривбасса». Чачуа делал передачу во вратарскую, но Пауло Витор не дотянулся до мяча. Вскоре Чачуа наносил заключительный удар, но пробил мимо ворот.

Хозяева поля продолжали контролировать игру. Сыч опасно навешивал в штрафную, но Маханьков удачно сыграл на выходе. Активно действовал Пауло Витор, дальние удары которого парировал вратарь гостей.

В итоге «Карпаты» одержали 10-ю домашнюю победу в УПЛ. При этом наконец-то прервалась безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия львовского клуба, которая с 25 мая продолжалась в чемпионате 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения.

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Клименко – 5,5, Игорь Невес – б/о.

«Кривбас» (замены): Маханьков – 5,5, Микитишин – 5,5, Мулик – б/о, Шевченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Карпаты» – «Кривбасс» – 1:0

Голы: Бруниньо, 47

Предупреждения: Бабогло, 45+5 – Твердохлеб, 36

Удаление: Кемкин, 16

«Карпаты»: Домчак – Полегенько, Педросо, Бабогло, Сыч – Бруниньо, Танда, Чачуа – Пауло Витор, Краснопир (Игорь Невес, 84), Шах (Клименко, 58).

«Кривбас»: Кемкин – Дибанго, Рохас (Шевченко, 90), Конате, Юрчец – Араухо – Мендоза, Твердохлеб (Мулик, 90), Задерака, Каменский (Микитишин, 58) – Парако (Маханьков, 22).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Украина» (Львов).

КАРПАТЫ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»
Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола
ВИДЕО. Вышедший на замену кипер Кривбасса пропустил курьезный гол от Карпат
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Футбол | 08 ноября 2025, 16:45 4
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ

Мбемо снова забил, но этого не хватило для успеха МЮ

Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08 ноября 2025, 00:17 0
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»

Британец выделил Майка Тайсона

Мичел оценил победу Жирона и гол Цыганкова, который все решил
Футбол | 08.11.2025, 18:48
Мичел оценил победу Жирона и гол Цыганкова, который все решил
Мичел оценил победу Жирона и гол Цыганкова, который все решил
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
Прав ПВЛ. Кривбасс убивают шубные судьи по приказу ублюдка суркиса! Наш чемпионат деградирует всё сильней!
Ответить
0
Argon_76
В мене вдома пес вівчарка Бронек (Броніслав, Брюндєль). А тепер поважно-Бруніньйо
Ответить
0
New Zealander
Дуже добре для підтримання відстані від Шахтаря. Сподіваємось що завтра відрив Шахти від інших команд вже становитиме 6 очок
Ответить
-1
8number
А потім експерти будуть казати: «та там то сьо, туда сюда, спірний момент». Тьху блін!
Ответить
-1
Spaceman
Корупція у фубтолі процвітає на очах..Кривбас, як декілька інших команд, чомусь бояться обійти Динамо в таблиці, або це роблять за гроші.. Кривбас забрався навіть одне очко сьогодні взять, бо обійшов би Динамо..І це вже не вперше, спостерігаю це вже декілька турів поспіль..
Ответить
-3
8number
Зовсім не розумію до чого там була червона картка. Голкіпер не ламав ноги нападнику навіть при детальному перегляді. Наше суддівство це вже анекдот якийсь. Вилучити воротаря на початку гри ні за що — це треба ще вміти. 
Там правда по обличчю і те як він її давав видно було, що мозгами в голові і не пахне. Так взяти просто і зламати гру. Оце як раз той випадок де гру зробив суддя, а не футболісти.
Жесть, пропадає бажання дивитись цей цирк.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Saltovka
Помоему Карпаты тянут суркисские судьи. Это возмутительно и недопустимо!
Ответить
-8
Популярные новости
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 11
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
07.11.2025, 00:32
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем