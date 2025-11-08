Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после победы в прошлом туре над ЛНЗ в стартовом составе своих подопечных произвел замены, в том числе вынужденные. Вместо дисквалифицированных Мирошниченко, Альвареса, а также Киричка на поле вышли Полегенько, Жан Педрозу и Чачуа.

В «Кривбассе» Патрик Ван Леувени после ничьей с «Полтавой» также произвел кадровые изменения. Вместо дисквалифицированного Вилвивальда, а также Бекавеца, Шевченко, Бара в игру вступили Рохас, Дибанго, Араухо и Каменский.

Уже в дебюте игры мяч после удара Краснопира оказался в сетке ворот гостей, но после видеопромотра этого момента было зафиксировано положение вне игры. Вскоре Кемкин парировал удар Пауло Витора. Ключевым моментом игры стало удаление Кемкина, сбившего Пауло Витора за пределами штрафного. И вскоре место в воротах «Кривбасса» занял Маханьков.

Хозяева поля, имея многочисленное преимущество, продолжали искать пути взятия ворот соперника. Под острым углом пробивал по воротам Пауло Витор, однако Маханьков сыграл надежно. Игроки «Карпат» часто делали передачи в штрафную, но соперники успевали опережать соперников.

Едва начался второй тайм и «Карпаты» открыли счет. Дальний удар Бруниньйо застал неожиданно Маханькова, который не сумел справиться с ударом бразильца. Гости пытались изменить ход поединка, но пройти оборонительные редуты соперника было сложно.

«Карпаты» не играли на удержание победного счета и продолжали атаковать ворота «Кривбасса». Чачуа делал передачу во вратарскую, но Пауло Витор не дотянулся до мяча. Вскоре Чачуа наносил заключительный удар, но пробил мимо ворот.

Хозяева поля продолжали контролировать игру. Сыч опасно навешивал в штрафную, но Маханьков удачно сыграл на выходе. Активно действовал Пауло Витор, дальние удары которого парировал вратарь гостей.

В итоге «Карпаты» одержали 10-ю домашнюю победу в УПЛ. При этом наконец-то прервалась безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия львовского клуба, которая с 25 мая продолжалась в чемпионате 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения.

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Клименко – 5,5, Игорь Невес – б/о.

«Кривбас» (замены): Маханьков – 5,5, Микитишин – 5,5, Мулик – б/о, Шевченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Карпаты» – «Кривбасс» – 1:0

Голы: Бруниньо, 47

Предупреждения: Бабогло, 45+5 – Твердохлеб, 36

Удаление: Кемкин, 16

«Карпаты»: Домчак – Полегенько, Педросо, Бабогло, Сыч – Бруниньо, Танда, Чачуа – Пауло Витор, Краснопир (Игорь Невес, 84), Шах (Клименко, 58).

«Кривбас»: Кемкин – Дибанго, Рохас (Шевченко, 90), Конате, Юрчец – Араухо – Мендоза, Твердохлеб (Мулик, 90), Задерака, Каменский (Микитишин, 58) – Парако (Маханьков, 22).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Украина» (Львов).

