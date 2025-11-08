Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
Украина. Премьер лига
Рефери удалил Александра Кемкина на 16-й минуте за грубый фол против Пауло Витора

23-летний голкипер Кривбасса Александр Кемкин получил прямую красную карточку в матче 12-го тура УПЛ против львовских Карпат.

Главный арбитр поединка Дмитрий Панчишин удалил Кемкина на 16-й минуте за грубый фол против Пауло Витора вне штрафной площади.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник Кривбасса Патрик ван Леувен вынужденно заменил форварда команды Карлоса Пароко на вратаря Владимира Маханкова.

Карпаты и Кривбасс начали встречу 8 ноября на стадионе «Украина» во Львове в 18:00 по Киеву. Пока что счет в игре не открыт.

Пауло Витор удаление (красная карточка) Александр Кемкин Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Карпаты - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
