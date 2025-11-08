Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Левый Берег
07.11.2025 14:00 – FT 1 : 0
Ингулец
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 12:09 | Обновлено 08 ноября 2025, 12:11
Александр РЯБОКОНЬ: «Было непросто играть против скоростной команды»

Наставник «Левого Берега» прокомментировал победу над «Ингульцом»

ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

В матче 15-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 1:0 обыграл «Ингулец». Итог матча подвел главный тренер киевского клуба Александр Рябоконь.

«Играли против серьезного, тактически грамотного соперника. Было непросто играть против скоростной, мобильной команды. В таких матчах все решает индивидуальное мастерство. Моментов создали достаточно и хорошо, что один из них удалось реализовать. Забил один из самых опытных игроков Шастал. Первые замены провели только в конце встречи из-за того, что никто из игроков не выпадал и все выдерживали темп. Не было смысла кого-то менять раньше. Бразильскими легионерами доволен. Никаких проблем с ними нет. Молодые ребята хотят играть и прогрессировать. В начале встречи у них не все получалось, но по ходу матча удалось добавить», – сказал Александр Рябоконь.

