В пятницу, 7 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Левый Берег

Несмотря на сложности в начале сезона, сейчас киевляне показывают очень достойные результаты. За 13 игр Первой лиги «Левому Берегу» удалось набрать 26 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От топ-4 коллектив отделяет всего 1 балл, кроме того, у него еще есть игра в запасе.

С Кубка Украины «Левый Берег» вылетел из 1/16 финала после минимального поражения против сумской «Виктории».

Ингулец

Прекрасные результаты показывает и петровская команда. После 14 сыгранных туров на счету «Ингульца» есть 29 очков, благодаря которым он занимает 3-ю строчку турнирной таблицы. От «Черноморца», занимающего 2-е место, коллектив отделяет всего 2 балла, а вот лидер «Буковина» опережает петровцев на 9 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Ингулец» выбил «Карбон», «Подолье» и «Викторию», благодаря чему квалифицировался в 1/4 финала.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды играли между собой 4 раза. «Ингулец» смог победить дважды, в 1 игре победу праздновал «Левый Берег», а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

В последних 7 поединках «Левый Берег» пропустил всего 1 гол.

Беспроигрышная серия «Ингульца» длится 9 игр подряд, «Левого Берега» – 7.

«Ингулец» не проиграл ни в одном выездном поединке этого сезона. На счету команды 6 побед и 2 ничьи.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.91.