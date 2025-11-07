Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Битва двух претендентов на УПЛ. Тур Первой лиги открылся топ-матчем
Первая лига
Левый Берег
07.11.2025 14:00 – FT 1 : 0
Ингулец
Украина. Первая лига
07 ноября 2025, 16:29 | Обновлено 07 ноября 2025, 16:50
Битва двух претендентов на УПЛ. Тур Первой лиги открылся топ-матчем

Левый Берег обыграл Ингулец

ФК Левый берег

15-й тур Первой лиги открылся матчем потенциальных претендентов на повышение в классе – Левый Берег на своем поле принимал Ингулец.

Встреча с интересной вывеской завершилась со счетом 1:0 в пользу киевской команды, решающий гол забил Дмитрий Шастал.

Левый Берег набирает 29 очков и поднимается на третье место с отставанием от лидера Буковины в 9 очков. От Черноморца команда Александра Рябоконя отстает на два очка.

Ингулец с 29 пунктами идет четвертым.

Первая лига. 15-й тур

Левый Берег – Ингулец 1:0
Гол: Шастал, 71

Первая лига Украины Левый Берег Киев Ингулец
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
