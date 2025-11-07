Битва двух претендентов на УПЛ. Тур Первой лиги открылся топ-матчем
Левый Берег обыграл Ингулец
15-й тур Первой лиги открылся матчем потенциальных претендентов на повышение в классе – Левый Берег на своем поле принимал Ингулец.
Встреча с интересной вывеской завершилась со счетом 1:0 в пользу киевской команды, решающий гол забил Дмитрий Шастал.
Левый Берег набирает 29 очков и поднимается на третье место с отставанием от лидера Буковины в 9 очков. От Черноморца команда Александра Рябоконя отстает на два очка.
Ингулец с 29 пунктами идет четвертым.
Первая лига. 15-й тур
Левый Берег – Ингулец 1:0
Гол: Шастал, 71
