Битва двух претендентов на УПЛ. Тур Первой лиги открылся топ-матчем

15-й тур Первой лиги открылся матчем потенциальных претендентов на повышение в классе – Левый Берег на своем поле принимал Ингулец.

Встреча с интересной вывеской завершилась со счетом 1:0 в пользу киевской команды, решающий гол забил Дмитрий Шастал.

Левый Берег набирает 29 очков и поднимается на третье место с отставанием от лидера Буковины в 9 очков. От Черноморца команда Александра Рябоконя отстает на два очка.

Ингулец с 29 пунктами идет четвертым.

Первая лига. 15-й тур

Левый Берег – Ингулец 1:0

Гол: Шастал, 71