Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Левый Берег
07.11.2025 14:00 – 77 1 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 14:00 | Обновлено 07 ноября 2025, 14:04
495
0

Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 ноября в 14:00 видеотрансляцию матча 15-го тура Первой лиги

07 ноября 2025, 14:00 | Обновлено 07 ноября 2025, 14:04
495
0
Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

7 ноября проходит матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 15-й тур, 7 ноября 2025

14:00. Левый Берег – Ингулец

Турнирная таблица

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
По теме:
Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция. LIVE
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полузащитник Буковины: «В команде царит невероятная атмосфера»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Левый Берег Киев Левый Берег - Ингулец смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Футбол | 07 ноября 2025, 11:44 20
Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик

Валерий Василенко итожит нашу двойную победу в Лиге конференций

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07 ноября 2025, 06:23 16
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

«Я просчитался». Тренер Зринськи объяснил позор против Динамо в ЛК
Футбол | 07.11.2025, 12:01
«Я просчитался». Тренер Зринськи объяснил позор против Динамо в ЛК
«Я просчитался». Тренер Зринськи объяснил позор против Динамо в ЛК
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 20:48
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Футбол | 07.11.2025, 07:02
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 10
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 8
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 146
Футбол
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 9
Теннис
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем