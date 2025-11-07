07.11.2025 14:00 – 77’ 1 : 0
495
0
Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 ноября в 14:00 видеотрансляцию матча 15-го тура Первой лиги
7 ноября проходит матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 15-й тур, 7 ноября 2025
14:00. Левый Берег – Ингулец
Турнирная таблица
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
