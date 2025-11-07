Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 ноября проходит матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 15-й тур, 7 ноября 2025

14:00. Левый Берег – Ингулец

Турнирная таблица