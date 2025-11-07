Левый Берег – Ингулец – 1:0. Борьба за УПЛ. Видео гола и обзор матча

В пятницу, 7 ноября, в Киеве состоялся матч 15-го тура Первой лиги. «Левый Берег» принимал «Ингулец» и одержал победу со счетом 1:0.

«Левый Берег» и «Ингулец» в прошлом сезоне выступали в УПЛ. И обе команды намерены вернуться в элиту. Перед стартом тура «Ингулец» шел на третьем месте. «Левый Берег» отставал на три очка и занимал пятую позицию.

Матч проходил в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Обе команды понимали цену ошибки и предпочитали не рисковать.

Счет в поединке «Левый Берег» открыл на 71-й минуте. Дмитрий Шастал подобрал мяч после нескольких рикошетов и пробил в свободный угол.

Первая лига. 15-й тур, 7 ноября. Киев, арена «Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Ингулец» Петрово – 1:0

Голы: Шастал, 71

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча