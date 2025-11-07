Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Ингулец – 1:0. Борьба за УПЛ. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Левый Берег
07.11.2025 14:00 – FT 1 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 ноября 2025, 18:35 |
230
0

Левый Берег – Ингулец – 1:0. Борьба за УПЛ. Видео гола и обзор матча

Поединок прошел в Киеве на арене «Левый Берег»

07 ноября 2025, 18:35 |
230
0
Левый Берег – Ингулец – 1:0. Борьба за УПЛ. Видео гола и обзор матча
ФК Левый Берег

В пятницу, 7 ноября, в Киеве состоялся матч 15-го тура Первой лиги. «Левый Берег» принимал «Ингулец» и одержал победу со счетом 1:0.

«Левый Берег» и «Ингулец» в прошлом сезоне выступали в УПЛ. И обе команды намерены вернуться в элиту. Перед стартом тура «Ингулец» шел на третьем месте. «Левый Берег» отставал на три очка и занимал пятую позицию.

Матч проходил в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Обе команды понимали цену ошибки и предпочитали не рисковать.

Счет в поединке «Левый Берег» открыл на 71-й минуте. Дмитрий Шастал подобрал мяч после нескольких рикошетов и пробил в свободный угол.

Первая лига. 15-й тур, 7 ноября. Киев, арена «Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Ингулец» Петрово – 1:0

Голы: Шастал, 71

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
По теме:
Экстралига: ХИТ разгромил новичка, а Ураган разобрался с Любартом
Буковина – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Проклятие славного города. Эпицентр в Тернополе уступил Оболони
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег - Ингулец Левый Берег Киев Ингулец видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06 ноября 2025, 20:31 11
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06 ноября 2025, 23:56 147
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски

Команда Шовковского набросала соперникам полную торбу голов

Соперник Динамо в Лиге конференций назначил тренера, который работал в рф
Футбол | 07.11.2025, 17:57
Соперник Динамо в Лиге конференций назначил тренера, который работал в рф
Соперник Динамо в Лиге конференций назначил тренера, который работал в рф
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Футбол | 07.11.2025, 17:29
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07.11.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 10
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
06.11.2025, 06:23 8
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем