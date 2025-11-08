Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Жирона
08.11.2025 15:00 - : -
Алавес
Испания
08 ноября 2025, 08:10 | Обновлено 08 ноября 2025, 08:11
Жирона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 ноября в 15:00 по Киеву

Жирона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября на Монтиливи пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда все еще помнит свои успехи позапрошлого сезона. И только поэтому, похоже, Мичел все еще сохраняет свой тренерский пост. Хотя после сенсационного подъема на третье место был спад на шестнадцатое в 2024/2025, когда от вылетевшего Леганеса отделило всего одно очко.

Сейчас клуб и вовсе идет последним. После того, как было провернуто ряд подписаний в дэдлайн, в том числе и приобретение Ваната у киевского Динамо, вроде бы получилось прибавить. Но 2:1 с Валенсией остается единственной победой, кроме прохода Константы в кубке (да и ту дожали только в добавленное время, с трудом избежав очередного позора). А после 1:2 с Хетафе в крайнем туре Цыганков и компания снова опустились на последнее время в текущей турнирной таблице.

Алавес

Клуб из Витории достаточно стабильно держится в Ла Лиге. Они не ставят себе серьезных задач, сосредоточившись на банальном выживании тут, но и этого как раз и добиваются из года в год. Так было и в рамках прошлой темпорады, когда взяли 42 очка, всего на одно больше, чем у Жироны, и закончили на пятнадцатой позиции.

Сейчас подопечные Эдуардо Коудета смотрятся вполне неплохо. С учетом 2:1 с Эспаньолом в прошлом туре получилось сравнять число побед и поражений - теперь их по четыре. В итоге с пятнадцатью очками получается держаться в верхней части турнирной таблицы, совсем рядом с зоной еврокубков - но точно ли намерены футболисты всерьез ввязаться в борьбу за пропуск в них?

Статистика личных встреч

У каталонцев было две победы при одной ничьей. Но в апреле даже на своем поле, здесь же, они не ответили на гол соперника, и наконец-то позволили тому обыграть себя - такого не было в официальных поединках с 2019-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы все же заметно больше верят в хозяев арены. Но гости смотрятся как минимум не хуже - ставим на то, что они не проиграют на выезде (коэффициент - 1,60).

