Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
08.11.2025 15:00 - : -
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 ноября 2025, 21:03 | Обновлено 06 ноября 2025, 21:04
19
0

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 ноября матч 12-го тура Ла Лиги

06 ноября 2025, 21:03 | Обновлено 06 ноября 2025, 21:04
19
0
Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Жирона

В субботу, 8 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Алавес.
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Жирона – Алавес
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Важный игрок Реала получил трамву. Известны подробности
Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06 ноября 2025, 06:23 8
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира

Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06 ноября 2025, 07:21 0
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Футбол | 06.11.2025, 18:31
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2025, 15:29
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Криштиану РОНАЛДУ: «Забивать в Испании легче, чем в Саудовской Аравии»
Футбол | 06.11.2025, 19:24
Криштиану РОНАЛДУ: «Забивать в Испании легче, чем в Саудовской Аравии»
Криштиану РОНАЛДУ: «Забивать в Испании легче, чем в Саудовской Аравии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем