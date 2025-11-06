Испания06 ноября 2025, 21:03 | Обновлено 06 ноября 2025, 21:04
Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 ноября матч 12-го тура Ла Лиги
В субботу, 8 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
