Гол Цыганкова помог Жироне одолеть Алавес и покинуть зону вылета

В субботу, 8 ноября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Алавес». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 1:0.

Главным героем встречи стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который на 16-й минуте отправил мяч в ворота соперника после передачи от Брайана Хиля.

Во второй половине игры «Алавес» пытался восстановить паритет и даже сравнял счет, однако гол Антонио Бланко был отмене после просмотра VAR из-за офсайда.

На 90+1 минуте уругвайский нападающий Стуани увеличил преимущество «Жироны», но и этот мяч не был засчитан из-за положения «вне игры».

Кроме Цыганкова в стартовом составе каталонского клуба вышел украинский форвард Владислав Ванат, который покинул поле на 71-й минуте и отправился на скамейку запасных. Виктор сыграл 85 минут.

«Жирона» сумела подняться на 16-ю позицию, набрав десять баллов. «Алавес» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 15 очков.

Испанская Ла Лига, 12-й тур. 8 ноября

Жирона – Алавес – 1:0

Гол: Цыганков, 16

