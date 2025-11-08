Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Жирона
08.11.2025 15:00 – FT 1 : 0
Алавес
Испания
08 ноября 2025, 16:55 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:34
Гол Цыганкова помог Жироне одолеть Алавес и покинуть зону вылета

Подопечные Мичела победили со счетом 1:0, еще один украинец Ванат сыграл 81 минуту

Гол Цыганкова помог Жироне одолеть Алавес и покинуть зону вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 8 ноября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Алавес». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 1:0.

Главным героем встречи стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который на 16-й минуте отправил мяч в ворота соперника после передачи от Брайана Хиля.

Во второй половине игры «Алавес» пытался восстановить паритет и даже сравнял счет, однако гол Антонио Бланко был отмене после просмотра VAR из-за офсайда.

На 90+1 минуте уругвайский нападающий Стуани увеличил преимущество «Жироны», но и этот мяч не был засчитан из-за положения «вне игры».

Кроме Цыганкова в стартовом составе каталонского клуба вышел украинский форвард Владислав Ванат, который покинул поле на 71-й минуте и отправился на скамейку запасных. Виктор сыграл 85 минут.

«Жирона» сумела подняться на 16-ю позицию, набрав десять баллов. «Алавес» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 15 очков.

Испанская Ла Лига, 12-й тур. 8 ноября

Жирона Алавес 1:0

Гол: Цыганков, 16

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Алавес Виктор Цыганков Владислав Ванат
