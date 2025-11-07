Олейникова досрочно вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Аргентине

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

Во втором раунде украинка прошла Джессику Пьери (Италия, WTA 239) за 1 час и 4 минуты – итальянка снялась после четырех геймов второго сета.

WTA 125 Тукуман. Грунт, 1/8 финала

Джессика Пьери (Италия) – Александра Олейникова (Украина) [7] – 2:6, 1:3, RET., Пьери

Олейникова во второй раз сыграла против Пьери. 13 июля Александра одолела Джессику в финале 75-тысячника в Гааге.

Олейникова в пятый раз в 2025 году добралась до стадии 1/4 финала на соревнованиях категории WTA 125.

Следующей оппоненткой Александры будет первая сеяная Солана Сиерра (Аргентина, WTA 67), которая в 1/8 финала разгромила Карлу Маркус (Аргентина, WTA 605) со счетом 6:3, 6:1.

На старте турнира в Тукумане Олейникова прошла Алицию Эрреро Линьяну.

Пары 1/4 финала турнира WTA 125 в Тукумане