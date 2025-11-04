Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова стартовала в Тукумане с непростой победы. С кем сыграет дальше?
WTA
04 ноября 2025, 18:24 |
99
0

Олейникова стартовала в Тукумане с непростой победы. С кем сыграет дальше?

Александра в 1/16 финала соревнований WTA 125 в Аргентине одолела Алицию Эрреро Линьяну

04 ноября 2025, 18:24 |
99
0
Олейникова стартовала в Тукумане с непростой победы. С кем сыграет дальше?
Instagram. Александра Олейникова

3 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

В первом раунде украинка в двух непростых сетах одолела представительницу Испании Алицию Эрреро Линьяну (WTA 301) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 125 Тукуман. Грунт, 1/16 финала

Алиция Эрреро Линьяна (Испания) – Александра Олейникова (Украина) [7] – 5:7, 6:7 (3:7)

Олейникова провела второе очное противостояние против Линьяны. В марте этого года Александра справилась с испанкой на старте 75-тысячника в Вакарии, Бразилия.

Следующей оппоненткой Александры в Тукумане будет итальянка Джессика Пиери (WTA 239). Ране Олейникова играла против Пиери один раз – в июле она обыграла Джессику в финале соревнований ITF W75 в Гааге.

По теме:
Александра Олейникова – Алиция Эрреро Линьяна. Смотреть онлайн. LIVE
Рейтинг WTA. Снигур замыкает топ-150, новые рекорды Олейниковой и Подрез
Олейникова неожиданно проиграла 247-й ракетке на турнире WTA 125 в Кали
Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Теннис | 04 ноября 2025, 15:47 1
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025

Поединок второго тура группы Штеффи Граф пройдет 4 ноября в 16:00 по Киеву

Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Футбол | 04 ноября 2025, 16:55 5
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»

Зверов удивлен языку переговоров арбитров УПЛ

Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 09:02
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04.11.2025, 14:09
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Футбол | 03.11.2025, 21:31
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 32
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 66
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем