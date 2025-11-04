Олейникова стартовала в Тукумане с непростой победы. С кем сыграет дальше?
Александра в 1/16 финала соревнований WTA 125 в Аргентине одолела Алицию Эрреро Линьяну
3 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.
В первом раунде украинка в двух непростых сетах одолела представительницу Испании Алицию Эрреро Линьяну (WTA 301) за 2 часа и 24 минуты.
WTA 125 Тукуман. Грунт, 1/16 финала
Алиция Эрреро Линьяна (Испания) – Александра Олейникова (Украина) [7] – 5:7, 6:7 (3:7)
Олейникова провела второе очное противостояние против Линьяны. В марте этого года Александра справилась с испанкой на старте 75-тысячника в Вакарии, Бразилия.
Следующей оппоненткой Александры в Тукумане будет итальянка Джессика Пиери (WTA 239). Ране Олейникова играла против Пиери один раз – в июле она обыграла Джессику в финале соревнований ITF W75 в Гааге.
