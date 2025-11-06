Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лучше Кейна и Мбаппе. Лаутаро Мартинес снова забил в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
Лучше Кейна и Мбаппе. Лаутаро Мартинес снова забил в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий Интера забил больше всех в турнире в 2025 году

Лучше Кейна и Мбаппе. Лаутаро Мартинес снова забил в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес, забив гол в ворота Кайрата, стал единоличным лидером среди бомбардиров Лиги чемпионов в 2025 году.

В матче 4-го тура этапа лиги, в котором Интер дома победил Кайрат со счетом 2:1, аргентинский нападающий открыл счет.

Теперь в активе Мартинеса 12 голов, забитых в Лиге чемпионов в календарном году, что больше, чем у любого другого игрока турнира.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в 2025 году

  • 12 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 11 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 10 – Килиан Мбаппе (Реал)

В общей сложности аргентинец теперь имеет 25 голов, забитых в самом престижном турнире Европы:

  • 5 – 2019/20
  • 1 – 2020/21
  • 1 – 2021/22
  • 3 – 2022/23
  • 2 – 2023/24
  • 9 – 2024/25
  • 4 – 2025/26
Источник: X (Twitter)
