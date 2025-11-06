Лучше Кейна и Мбаппе. Лаутаро Мартинес снова забил в Лиге чемпионов
Аргентинский нападающий Интера забил больше всех в турнире в 2025 году
Лаутаро Мартинес, забив гол в ворота Кайрата, стал единоличным лидером среди бомбардиров Лиги чемпионов в 2025 году.
В матче 4-го тура этапа лиги, в котором Интер дома победил Кайрат со счетом 2:1, аргентинский нападающий открыл счет.
Теперь в активе Мартинеса 12 голов, забитых в Лиге чемпионов в календарном году, что больше, чем у любого другого игрока турнира.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в 2025 году
- 12 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 11 – Гарри Кейн (Бавария)
- 10 – Килиан Мбаппе (Реал)
В общей сложности аргентинец теперь имеет 25 голов, забитых в самом престижном турнире Европы:
- 5 – 2019/20
- 1 – 2020/21
- 1 – 2021/22
- 3 – 2022/23
- 2 – 2023/24
- 9 – 2024/25
- 4 – 2025/26
🥇Lautaro Martinez with 12 goals becomes the top scorer of the Champions League for 2025 ahead of Harry Kane (11 goals) and Kylian Mbappé (10 goals).— INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) November 5, 2025
👏 He dedicated his goal to Hakimi. pic.twitter.com/CWOKT3AtAK
