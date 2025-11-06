Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Команды Жозе Моуриньо проиграли в шестой раз подряд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 10:28
Команды Жозе Моуриньо проиграли в шестой раз подряд в Лиге чемпионов

В пяти последних встречах при этом не забили ни одного гола

Команды Жозе Моуриньо проиграли в шестой раз подряд в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Команды Жозе Моуриньо в шестом матче Лиги чемпионов подряд потерпели поражение.

Очередной неудачей стал матч 4-го тура этапа лиги, в котором Бенфика дома проиграла Байеру со счетом 0:1.

Серия с одних поражений началась для Жозе Моуриньо еще в сезоне 2019/20, когда он возглавлял Тоттенхэм.

Интересным фактом является то, что в последних 5 встречах подопечные португальца не смогли забить хотя бы один гол (дважды – Тоттенхэм и трижды – Бенфика).

Жозе Моуриньо в последних 6 матчах Лиги чемпионов

  • 2019/20: Бавария – Тоттенхэм Хотспур – 3:1
  • 2019/20: Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг – 0:1
  • 2019/20: РБ Лейпциг – Тоттенхэм Хотспур – 3:0
  • 2025/26: Челси – Бенфика – 1:0
  • 2025/26: Ньюкасл Юнайтед – Бенфика – 3:0
  • 2025/26: Бенфика – Байер – 0:1
Бенфика Байер Лига чемпионов статистика Жозе Моуриньо
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
