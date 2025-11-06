Команды Жозе Моуриньо проиграли в шестой раз подряд в Лиге чемпионов
В пяти последних встречах при этом не забили ни одного гола
Команды Жозе Моуриньо в шестом матче Лиги чемпионов подряд потерпели поражение.
Очередной неудачей стал матч 4-го тура этапа лиги, в котором Бенфика дома проиграла Байеру со счетом 0:1.
Серия с одних поражений началась для Жозе Моуриньо еще в сезоне 2019/20, когда он возглавлял Тоттенхэм.
Интересным фактом является то, что в последних 5 встречах подопечные португальца не смогли забить хотя бы один гол (дважды – Тоттенхэм и трижды – Бенфика).
Жозе Моуриньо в последних 6 матчах Лиги чемпионов
- 2019/20: Бавария – Тоттенхэм Хотспур – 3:1
- 2019/20: Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг – 0:1
- 2019/20: РБ Лейпциг – Тоттенхэм Хотспур – 3:0
- 2025/26: Челси – Бенфика – 1:0
- 2025/26: Ньюкасл Юнайтед – Бенфика – 3:0
- 2025/26: Бенфика – Байер – 0:1
José Mourinho perdeu na Champions pelo 6.º jogo consecutivo - e não marcou qualquer golo nos 5 últimos jogos realizados na prova:— Playmaker (@playmaker_PT) November 5, 2025
2019/20 Bayern x TOTTENHAM, 3-1
2019/20 TOTTENHAM x Leipzig, 0-1
2019/20 Leipzig x TOTTENHAM, 3-0
2025/26 Chelsea x BENFICA, 1-0
2025/26 Newcastle x… pic.twitter.com/AQIeA4Xo6K
