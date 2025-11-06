Команды Жозе Моуриньо проиграли в шестой раз подряд в Лиге чемпионов

Команды Жозе Моуриньо в шестом матче Лиги чемпионов подряд потерпели поражение.

Очередной неудачей стал матч 4-го тура этапа лиги, в котором Бенфика дома проиграла Байеру со счетом 0:1.

Серия с одних поражений началась для Жозе Моуриньо еще в сезоне 2019/20, когда он возглавлял Тоттенхэм.

Интересным фактом является то, что в последних 5 встречах подопечные португальца не смогли забить хотя бы один гол (дважды – Тоттенхэм и трижды – Бенфика).

Жозе Моуриньо в последних 6 матчах Лиги чемпионов

2019/20: Бавария – Тоттенхэм Хотспур – 3:1

2019/20: Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг – 0:1

2019/20: РБ Лейпциг – Тоттенхэм Хотспур – 3:0

2025/26: Челси – Бенфика – 1:0

2025/26: Ньюкасл Юнайтед – Бенфика – 3:0

2025/26: Бенфика – Байер – 0:1