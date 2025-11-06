Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он не волшебник, есть ошибки». Моуринью вынес вердикт украинской звезде
Португалия
06 ноября 2025, 22:24 |
781
1

«Он не волшебник, есть ошибки». Моуринью вынес вердикт украинской звезде

Жозе – об Анатолии Трубине

06 ноября 2025, 22:24 |
781
1 Comments
«Он не волшебник, есть ошибки». Моуринью вынес вердикт украинской звезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о голкипере лиссабонцев и звезде сборной Украины Анатолии Трубине.

«Если бы на команду действительно давили, это было бы заметно уже с первых этапов построения атак – в игре защитников. Однако ребята сохраняют спокойствие и уверенность. Что касается Трубина, он, возможно, не является мастером игры ногами, но постепенно совершенствуется. Да, иногда случаются ошибки – это нормально, учитывая стиль, который мы пытаемся внедрить», – сказал Моуринью.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо ответил на вопрос журналиста о возможной потере места в стартовом составе команды украинцем Георгием Судаковым из-за конкуренции с представителем Люксембурга Леандро Баррейру.

По теме:
Судаков отреагировал на поражение Бенфики в ЛЧ и ошибку своего одноклубника
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ
Команды Жозе Моуриньо проиграли в шестой раз подряд в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 06 ноября 2025, 22:02 0
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину

Задорожный уехал в другую страну

Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Футбол | 06 ноября 2025, 21:40 54
Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик

В этот раз ротация «горняков» сработала

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06.11.2025, 03:25
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
А пра валшебніка сандакова с малаточкаміі вместа яічек, что он гаваріл?
Ответить
0
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
04.11.2025, 19:39 5
Футбол
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем