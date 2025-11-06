«Он не волшебник, есть ошибки». Моуринью вынес вердикт украинской звезде

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о голкипере лиссабонцев и звезде сборной Украины Анатолии Трубине.

«Если бы на команду действительно давили, это было бы заметно уже с первых этапов построения атак – в игре защитников. Однако ребята сохраняют спокойствие и уверенность. Что касается Трубина, он, возможно, не является мастером игры ногами, но постепенно совершенствуется. Да, иногда случаются ошибки – это нормально, учитывая стиль, который мы пытаемся внедрить», – сказал Моуринью.

