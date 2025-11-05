Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я – счастлив». Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова
Португалия
05 ноября 2025, 11:21 |
«Я – счастлив». Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова

Тренер «Бенфики» – о конкуренции в команде

«Я – счастлив». Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо ответил на вопрос журналиста о возможной потере места в стартовом составе команды украинцем Георгием Судаковым из-за конкуренции с представителем Люксембурга Леандро Баррейру.

«Баррейру хорошо играл, когда начинал. В матче с «Виторией» Гимараеш он также вышел и хорошо сыграл. Но я не рассматриваю Баррейру или Судакова отдельно. Они могут играть вдвоем, а могут оба остаться на скамейке запасных. У них – разные профили.

Меня радует то, что, когда я пришел, я сосредоточился на группе игроков, но диапазон становится шире. Я начинаю смотреть на других игроков более позитивно. Это хорошие проблемы, и я – счастлив. Моя команда растет», – цитирует Моуриньо tvi.

Ранее легендарный португалец Нуну Гомеш прокомментировал скандал с Судаковым.

По теме:
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Жозе МОУРИНЬО: «Он не угрожает Судакову, но оба могут остаться в запасе»
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Георгий Судаков Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Леандру Баррейру
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
абабагаламага
і що тут поганого? ну, писарі...
Ответить
0
