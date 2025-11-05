«Я – счастлив». Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо ответил на вопрос журналиста о возможной потере места в стартовом составе команды украинцем Георгием Судаковым из-за конкуренции с представителем Люксембурга Леандро Баррейру.

«Баррейру хорошо играл, когда начинал. В матче с «Виторией» Гимараеш он также вышел и хорошо сыграл. Но я не рассматриваю Баррейру или Судакова отдельно. Они могут играть вдвоем, а могут оба остаться на скамейке запасных. У них – разные профили.

Меня радует то, что, когда я пришел, я сосредоточился на группе игроков, но диапазон становится шире. Я начинаю смотреть на других игроков более позитивно. Это хорошие проблемы, и я – счастлив. Моя команда растет», – цитирует Моуриньо tvi.

