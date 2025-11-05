Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Криштиану Роналду: «Я увидел жизнь с другой стороны. Это – тяжелый период»
Другие новости
Португалец рассказал, как его семья пережила потерю новорожденного сына

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду рассказал, как его семья пережила потерю новорожденного сына весной 2022 года.

– В прошлый раз, когда мы общались, вы переживали очень грустный период как семья. Вы потеряли своего маленького сына. Вы очень трогательно рассказывали об этом. Такой опыт может либо разрушить отношения, либо сделать их крепче. В вашем случае, очевидно, он сделал их крепче. Чувствуете ли вы, что это так?

– Я чувствую, что мы всегда поддерживаем друг друга. В отношениях бывают как хорошие, так и сложные моменты – это часть пути. Но, пожалуй, именно в этот период мы еще больше укрепили наши отношения, как вы сказали.

Но со временем я понял, что даже в самые плохие моменты нужно заставлять все двигаться дальше. Ведь даже когда ты переживаешь хорошие моменты, это не значит, что плохие времена не наступят. Нужно пытаться находить баланс во всем – и в хорошие и в плохие моменты, чтобы приводить ситуацию к базовой точке.

Это то, чему я научился. Да, это был сложный период, но честно – это хорошо, потому что я многому научился. Я увидел жизнь с другой стороны.

Сейчас моей дочери три года. Она – королева нашей семьи. Она та, кто наполняет дом счастьем. Знаете, все происходит по определенной причине. Я в это верю. Мы – благословенная семья, и я горжусь этим, – сказал Роналду.

Криштиану Роналду
