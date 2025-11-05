Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду признался, когда в следующий раз заплачет. Это очень близко
Саудовская Аравия
05 ноября 2025, 05:22 |
389
0

Роналду признался, когда в следующий раз заплачет. Это очень близко

​​​​​​​Португалец морально готовится завершить карьеру

05 ноября 2025, 05:22 |
389
0
Роналду признался, когда в следующий раз заплачет. Это очень близко
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду, один из величайших футболистов в истории, откровенно признался, что его футбольная карьера подходит к концу. Португалец заявил, что морально готовится к этому шагу уже много лет и хочет встретить новый этап жизни с достоинством.

«Это уже близко, но я уверен, что готов. Да, будет нелегко, возможно, даже не сдержу слез. Но я давно осознавал, что этот момент наступит, и морально готовился к нему еще с 25–27 лет. Поэтому знаю, что смогу выдержать это давление», – поделился Роналду.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Этот человек способен изменить мир»
ФОТО. Роналду рассказал, как сделал предложение Джорджине
«Не хочу скромничать». Роналду высказался о сравнении с Месси
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд завершение карьеры
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Война | 04 ноября 2025, 09:00 0
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу

Андрею Ярчевскому было 24 года

ФОТО. Он выстоял. Вручена награда лучшему игроку матча Баварии против ПСЖ
Футбол | 05 ноября 2025, 03:23 0
ФОТО. Он выстоял. Вручена награда лучшему игроку матча Баварии против ПСЖ
ФОТО. Он выстоял. Вручена награда лучшему игроку матча Баварии против ПСЖ

Мануэль Нойер сделал много сэйвов, когда мюнхенская команда играла вдесятером

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04.11.2025, 08:12
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Футбол | 04.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 00:02
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 79
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 10
Бокс
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем