Роналду признался, когда в следующий раз заплачет. Это очень близко

Криштиану Роналду, один из величайших футболистов в истории, откровенно признался, что его футбольная карьера подходит к концу. Португалец заявил, что морально готовится к этому шагу уже много лет и хочет встретить новый этап жизни с достоинством.

«Это уже близко, но я уверен, что готов. Да, будет нелегко, возможно, даже не сдержу слез. Но я давно осознавал, что этот момент наступит, и морально готовился к нему еще с 25–27 лет. Поэтому знаю, что смогу выдержать это давление», – поделился Роналду.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».