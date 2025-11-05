Роналду признался, когда в следующий раз заплачет. Это очень близко
Португалец морально готовится завершить карьеру
Криштиану Роналду, один из величайших футболистов в истории, откровенно признался, что его футбольная карьера подходит к концу. Португалец заявил, что морально готовится к этому шагу уже много лет и хочет встретить новый этап жизни с достоинством.
«Это уже близко, но я уверен, что готов. Да, будет нелегко, возможно, даже не сдержу слез. Но я давно осознавал, что этот момент наступит, и морально готовился к нему еще с 25–27 лет. Поэтому знаю, что смогу выдержать это давление», – поделился Роналду.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрею Ярчевскому было 24 года
Мануэль Нойер сделал много сэйвов, когда мюнхенская команда играла вдесятером