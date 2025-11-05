Невероятная серия. В сезоне без потерь: Бавария выиграла 16-й матч подряд

Невероятная победная серия Баварии достигла 16 матчей. Немецкий гранд идет без потерь очков в сезоне.

Вечером 4 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26. Французский ПСЖ и немецкая Бавария играли на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Дубль Луиса Диаса дал перевес Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален из-за грубого фола. Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один гол для ПСЖ, но Бавария удержала победу вдесятером (2:1).

Бавария под руководством Венсана Компани в текущем сезоне выиграла 16 матчей подряд: 9 игр Бундеслиги, 4 поединка Лиги чемпионов, 2 встречи Кубка Германии и 1 титульный матч за Суперкубок Германии. Мюнхенская команда в текущем сезоне не потеряла ни одного очка.

Победная серия Баварии (16 матчей)