Известно, выйдет ли Яремчук в старте Олимпиакоса на матч ЛЧ против ПСВ
Роман остался в резерве, поединок начнется 4 ноября в 22:00 по Киеву
Украинский форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук остался в резерве на матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против нидерландского ПСВ.
Наставник красно-белых Хосе Луис Мендилибар выпустил на позиции нападающего с первых минут Аюба Эль-Каааби – основного страйкера команды.
Олимпиакос и ПСВ начнут встречу главного еврокубка 4 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе Караискакис в городе Пирей, Греция.
За три тура подопечные Мендилибара набрали четыре пункта. У нидерландского коллектива в активе также четыре очка.
Стартовые составы на матч Олимпиакос – ПСВ
