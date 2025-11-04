Известно, выйдет ли Яремчук в старте Олимпиакоса на матч ЛЧ против ПСВ

Украинский форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук остался в резерве на матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против нидерландского ПСВ.

Наставник красно-белых Хосе Луис Мендилибар выпустил на позиции нападающего с первых минут Аюба Эль-Каааби – основного страйкера команды.

Олимпиакос и ПСВ начнут встречу главного еврокубка 4 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе Караискакис в городе Пирей, Греция.

За три тура подопечные Мендилибара набрали четыре пункта. У нидерландского коллектива в активе также четыре очка.

Стартовые составы на матч Олимпиакос – ПСВ