  4. Известно, выйдет ли Яремчук в старте Олимпиакоса на матч ЛЧ против ПСВ
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 21:18 | Обновлено 04 ноября 2025, 21:19
Известно, выйдет ли Яремчук в старте Олимпиакоса на матч ЛЧ против ПСВ

Роман остался в резерве, поединок начнется 4 ноября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук остался в резерве на матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против нидерландского ПСВ.

Наставник красно-белых Хосе Луис Мендилибар выпустил на позиции нападающего с первых минут Аюба Эль-Каааби – основного страйкера команды.

Олимпиакос и ПСВ начнут встречу главного еврокубка 4 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе Караискакис в городе Пирей, Греция.

За три тура подопечные Мендилибара набрали четыре пункта. У нидерландского коллектива в активе также четыре очка.

Стартовые составы на матч Олимпиакос – ПСВ

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
