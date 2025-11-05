Роналду назвал самую дорогую вещь, которую покупал. Это не машина и не дом

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал самую дорогую вещь, которую покупал в своей жизни.

– Хм... Самая дорогая вещь, которую я купил? Самолет. Да, самолет.

– Мне нравится, как ты долго об этом думал. Что это за самолет?

– Я сменил его год назад. Так что он немного дорогой. У меня был самолет в течение 13 лет, но я сменил его на лучший. Но как я уже говорил, для меня это вопрос комфорта. Для меня самое важное, что я хочу прожить следующий этап своей жизни без больших затрат. Я уже осуществил свои мечты. Когда я был молодым, я любил машины и все, что связано с вождением. Больше страсти к самолетам нет. Я имею их, потому что я не обычный человек. Я покупаю их из-за этого.

