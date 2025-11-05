Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду назвал самую дорогую вещь, которую покупал. Это не машина и не дом
Саудовская Аравия
05 ноября 2025, 16:09 |
1129
0

Роналду назвал самую дорогую вещь, которую покупал. Это не машина и не дом

Криштиану выделил самолет

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал самую дорогую вещь, которую покупал в своей жизни.

– Хм... Самая дорогая вещь, которую я купил? Самолет. Да, самолет.

– Мне нравится, как ты долго об этом думал. Что это за самолет?

– Я сменил его год назад. Так что он немного дорогой. У меня был самолет в течение 13 лет, но я сменил его на лучший. Но как я уже говорил, для меня это вопрос комфорта. Для меня самое важное, что я хочу прожить следующий этап своей жизни без больших затрат. Я уже осуществил свои мечты. Когда я был молодым, я любил машины и все, что связано с вождением. Больше страсти к самолетам нет. Я имею их, потому что я не обычный человек. Я покупаю их из-за этого.

Ранее Криштиану Роналду высказался о Дональде Трампе.

По теме:
Криштиану Роналду: «Я увидел жизнь с другой стороны. Это – тяжелый период»
Криштиану РОНАЛДУ: «Этот человек способен изменить мир»
ФОТО. Роналду рассказал, как сделал предложение Джорджине
Криштиану Роналду lifestyle Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: YouTube
Сообщить об ошибке

Комментарии
Популярные новости
