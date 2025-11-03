Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 ноября 2025, 21:31 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:35
А Свентек выйдет? Расклады в группе Серены Уильямс перед последним туром

Ига и Аманда Анисимова в очном противостоянии определят вторую полуфиналистку из квартета

03 ноября 2025, 21:31 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:35
А Свентек выйдет? Расклады в группе Серены Уильямс перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

3 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи второго тура в группе Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025.

Елена Рыбакина в трех сетах переиграла Игу Свентек, а Аманда Анисимова в трех партиях справилась с Мэдисон Киз, отыграв сет и брейк.

По итогам двух туров Рыбакина досрочно вышла в полуфинал WTA Finals с первого места благодаря двум победам. А вот Киз после двух поражения лишилась шансов на плей-офф.

Свентек и Анисимова в решающем, третьем туре проведут очное противостояние и определят вторую полуфиналистку из этого квартета. Результат встречи Рыбакиной и Киз никакого турнирного значения иметь не будет.

Поединки третьего тура группы Серены Уильямс в Эр-Рияде пройдут 5 ноября.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Первый тур. 1 ноября

  • 17:00. Ига Свентек Мэдисон Киз – 6:1, 6:2
  • 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6

Второй тур. 3 ноября

  • 16:00. Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 1:6, 0:6
  • 17:30. Аманда Анисимова Мэдисон Киз – 4:6, 6:3, 6:2

Третий тур. 5 ноября

  • 16:00. Елена Рыбакина – Мэдисон Киз
  • 17:30. Ига Свентек – Аманда Анисимова

Таблица группы Серены Уильямс

Теннисистка Свентек Анисимова Рыбакина Киз Матчи Сеты / Геймы
Свентек (2) - 6:3, 1:6, 0:6 6:1, 6:2 1-1 3/21
Анисимова (4) - 3:6, 1:6 4:6, 6:3, 6:2 1-1 2/20
Рыбакина (6) 3:6, 6:1, 6:0 6:3, 6:1 - 2-0 4/27
Киз (7) 1:6, 2:6 6:4, 3:6, 2:6 - 0-2 1/14

Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Камбек с 4:6, 1:3. Видеообзор матча
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Анисимова с камбеком одолела Киз и сохранила шансы на полуфинал WTA Finals
Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек Елена Рыбакина Мэдисон Киз Аманда Анисимова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
