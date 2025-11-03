А Свентек выйдет? Расклады в группе Серены Уильямс перед последним туром
Ига и Аманда Анисимова в очном противостоянии определят вторую полуфиналистку из квартета
3 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи второго тура в группе Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025.
Елена Рыбакина в трех сетах переиграла Игу Свентек, а Аманда Анисимова в трех партиях справилась с Мэдисон Киз, отыграв сет и брейк.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
По итогам двух туров Рыбакина досрочно вышла в полуфинал WTA Finals с первого места благодаря двум победам. А вот Киз после двух поражения лишилась шансов на плей-офф.
Свентек и Анисимова в решающем, третьем туре проведут очное противостояние и определят вторую полуфиналистку из этого квартета. Результат встречи Рыбакиной и Киз никакого турнирного значения иметь не будет.
Поединки третьего тура группы Серены Уильямс в Эр-Рияде пройдут 5 ноября.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс
Первый тур. 1 ноября
- 17:00. Ига Свентек – Мэдисон Киз – 6:1, 6:2
- 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6
Второй тур. 3 ноября
- 16:00. Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 1:6, 0:6
- 17:30. Аманда Анисимова – Мэдисон Киз – 4:6, 6:3, 6:2
Третий тур. 5 ноября
- 16:00. Елена Рыбакина – Мэдисон Киз
- 17:30. Ига Свентек – Аманда Анисимова
Таблица группы Серены Уильямс
|Теннисистка
|Свентек
|Анисимова
|Рыбакина
|Киз
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Свентек (2)
|-
|6:3, 1:6, 0:6
|6:1, 6:2
|1-1
|3/21
|Анисимова (4)
|-
|3:6, 1:6
|4:6, 6:3, 6:2
|1-1
|2/20
|Рыбакина (6)
|3:6, 6:1, 6:0
|6:3, 6:1
|-
|2-0
|4/27
|Киз (7)
|1:6, 2:6
|6:4, 3:6, 2:6
|-
|0-2
|1/14
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды Ротаня и Бартуловича не смогли определить победителя
Киевляне проиграли 1:3