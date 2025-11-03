А Свентек выйдет? Расклады в группе Серены Уильямс перед последним туром

3 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи второго тура в группе Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025.

Елена Рыбакина в трех сетах переиграла Игу Свентек, а Аманда Анисимова в трех партиях справилась с Мэдисон Киз, отыграв сет и брейк.

По итогам двух туров Рыбакина досрочно вышла в полуфинал WTA Finals с первого места благодаря двум победам. А вот Киз после двух поражения лишилась шансов на плей-офф.

Свентек и Анисимова в решающем, третьем туре проведут очное противостояние и определят вторую полуфиналистку из этого квартета. Результат встречи Рыбакиной и Киз никакого турнирного значения иметь не будет.

Поединки третьего тура группы Серены Уильямс в Эр-Рияде пройдут 5 ноября.

Читайте также: Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Первый тур. 1 ноября

17:00. Ига Свентек – Мэдисон Киз – 6:1, 6:2

– Мэдисон Киз – 6:1, 6:2 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6

Второй тур. 3 ноября

16:00. Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 1:6, 0:6

Ига Свентек – – 6:3, 1:6, 0:6 17:30. Аманда Анисимова – Мэдисон Киз – 4:6, 6:3, 6:2

Третий тур. 5 ноября

16:00. Елена Рыбакина – Мэдисон Киз

Елена Рыбакина – Мэдисон Киз 17:30. Ига Свентек – Аманда Анисимова

Таблица группы Серены Уильямс