Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Это изменило футбол. Он стал похож на баскетбол»
Наставник отметил, что 5 замен изменили футбол
Наставник Ромы Джан Пьеро считает, что пять замен, которые ввели после пандемии коронавируса, изменили футбол и сделали его похожим на баскетбол.
«Моя критика 5 замен за матч? Футбол изменился с момента пандемии коронавируса. Теперь футбол стал похож на баскетбол. Раньше тебе нужно было более внимательно подходить к выбору игроков в стартовый состав, а теперь у тебя есть пять замен».
«Мне нравилось так, как было раньше, но я буду использовать все замены, если они доступны правилами», – сказал Гасперини.
Рома в прошлом туре проиграла Милану и упустила возможность выйти в лидеры чемпионата Италии.
