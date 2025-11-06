Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
06 ноября 2025, 16:15 | Обновлено 06 ноября 2025, 16:31
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Это изменило футбол. Он стал похож на баскетбол»

Наставник отметил, что 5 замен изменили футбол

Наставник Ромы Джан Пьеро считает, что пять замен, которые ввели после пандемии коронавируса, изменили футбол и сделали его похожим на баскетбол.

«Моя критика 5 замен за матч? Футбол изменился с момента пандемии коронавируса. Теперь футбол стал похож на баскетбол. Раньше тебе нужно было более внимательно подходить к выбору игроков в стартовый состав, а теперь у тебя есть пять замен».

«Мне нравилось так, как было раньше, но я буду использовать все замены, если они доступны правилами», – сказал Гасперини.

Рома в прошлом туре проиграла Милану и упустила возможность выйти в лидеры чемпионата Италии.

