Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 ноября 2025, 13:01 |
Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025

Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

3 ноября состоятся матчи второго тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Серены Уильямс.

Ориентировочно в 17:30 по Киеву на корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 4) и Мэдисон Киз (США, WTA 7).

Это будет первая встреча соперниц.

В одном квартете Анисимова и Киз выступают с Игой Свентек и Еленой Рыбакиной. И Аманда и Мэдисон проиграли в первом туре – Анисимова уступила Рыбакиной, а Киз потерпела поражение от Свентек.

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

