Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025
3 ноября состоятся матчи второго тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Серены Уильямс.
Ориентировочно в 17:30 по Киеву на корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 4) и Мэдисон Киз (США, WTA 7).
Это будет первая встреча соперниц.
В одном квартете Анисимова и Киз выступают с Игой Свентек и Еленой Рыбакиной. И Аманда и Мэдисон проиграли в первом туре – Анисимова уступила Рыбакиной, а Киз потерпела поражение от Свентек.
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals