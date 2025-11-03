Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура

2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи первого тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, а Джессика Пегула в трех сетах выиграла американское дерби у Коко Гауфф.

Соболенко и Пегула делят первое и второе места с одним очком, а Гауфф и Паолини с 0 баллами располагаются на третьей и четвертой позициях.

Во втором туре Коко сыграет против Жасмин, а Джессика поборется с Жасмин.

3 числа в Эр-Рияде пройдут поединки второго тура в квартете Серены Уильямс: Ига Свентек – Елена Рыбакина, Аманда Анисимова – Мэдисон Киз.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф, 1-й тур

16:15. Арина Соболенко – Жасмин Паолини – 6:3, 6:1

Таблица группы Штеффи Граф