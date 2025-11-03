Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
2 ноября Коко уступила Джессике Пегуле, Жасмин Паолини проиграла Арине Соболенко
2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи первого тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, а Джессика Пегула в трех сетах выиграла американское дерби у Коко Гауфф.
Соболенко и Пегула делят первое и второе места с одним очком, а Гауфф и Паолини с 0 баллами располагаются на третьей и четвертой позициях.
Во втором туре Коко сыграет против Жасмин.
3 числа в Эр-Рияде пройдут поединки второго тура в квартете Серены Уильямс: Ига Свентек – Елена Рыбакина, Аманда Анисимова – Мэдисон Киз.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф, 1-й тур
- 16:15. Арина Соболенко – Жасмин Паолини – 6:3, 6:1
- 17:55. Коко Гауфф – Джессика Пегула – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6
Таблица группы Штеффи Граф
|Теннисистка
|Соболенко
|Гауфф
|Пегула
|Паолини
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Соболенко (1)
|-
|6:3, 6:1
|1-0
|2/12
|Гауфф (3)
|-
|3:6, 7:6 (7:4), 2:6
|0-1
|1/12
|Пегула (5)
|6:3, 6:7 (4:7), 6:2
|-
|1-0
|2/18
|Паолини (8)
|3:6, 1:6
|-
|0-1
|0/4
