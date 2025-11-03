Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 11:51 | Обновлено 03 ноября 2025, 11:56
Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура

2 ноября Коко уступила Джессике Пегуле, Жасмин Паолини проиграла Арине Соболенко

Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи первого тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, а Джессика Пегула в трех сетах выиграла американское дерби у Коко Гауфф.

Соболенко и Пегула делят первое и второе места с одним очком, а Гауфф и Паолини с 0 баллами располагаются на третьей и четвертой позициях.

Во втором туре Коко сыграет против Жасмин, а Джессика поборется с Жасмин.

3 числа в Эр-Рияде пройдут поединки второго тура в квартете Серены Уильямс: Ига Свентек – Елена Рыбакина, Аманда Анисимова – Мэдисон Киз.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф, 1-й тур

  • 16:15. Арина Соболенко Жасмин Паолини – 6:3, 6:1
  • 17:55. Коко Гауфф – Джессика Пегула – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6

Таблица группы Штеффи Граф

Теннисистка Соболенко Гауфф Пегула Паолини Матчи Сеты / Геймы
Соболенко (1) - 6:3, 6:1 1-0 2/12
Гауфф (3) - 3:6, 7:6 (7:4), 2:6 0-1 1/12
Пегула (5) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 - 1-0 2/18
Паолини (8) 3:6, 1:6 - 0-1 0/4

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
