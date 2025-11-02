Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11
W35 Либерец (Чехия – хард, зал), Lasvit Open 2025
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Агата Хытилова (Чехия, уайлд-кард) – Кристина Возняк (Украина, 13) – 6:3, 3:6, 12:10
Одиночный разряд, первый круг
- Вероника Подрез (Украина) – ТВА
W35 Орландо (Флорида, США – грунт)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W35 Фару (Португалия – хард), 14st Faro Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Исис ван ден Брук (Нидерланды, 4) – Мария Ноздрачева (Украина) – 02.11, не ранее 13:30
- Элизабет Юрна (Эстония) – Дарья Есыпчук (Украина, 14) – 02.11
Одиночный разряд, первый круг
- Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
W15 Кастельон (Испания – грунт)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Евгения Зеленская (Украина) – Берта Коста (Испания) – 6:1, 6:1
- Нага Арункумар (Индия) – Александра Киселева (Украина) – 1:6, 0:6
- София Васильева (Украина) – Ана Мартинес (Испания) – 1:6, 0:6
- Арина Кривенкова (Украина) – Анна Борон (Великобритания, 14) – 4:6, 3:6
- Серафима Васильева (Украина) – Алехандра Коррото (Испания) – 1:6, 1:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Евгения Зеленская (Украина) – Лусия Паррес (Испания) – ТВА
- Александра Киселева (Украина) – София Тату (Великобритания) – ТВА
W15 Линкольн (Небраска, США – хард, зал), Lincoln Pro Women's Tennis Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Юлия Жытельная (Украина) – ТВА
W15 Эраклион (Греция – грунт)
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Кариман Букал (Израиль, 2) – Дарья Дятлова (Украина) – 02.11, не ранее 12:00
Одиночный разряд, первый круг
- Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
- Катерина Дятлова (Украина) – ТВА
W15 Сабольчверешмарт (Венгрия – хард, зал), Hinta Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Юстына Стрыкова (Чехия) – Ольга Терлецкая (Украина) – 6:0, 6:4
- Анна Михалка (Венгрия) – Клавдия Федосенкова (Украина) – 6:1, 6:4
Одиночный разряд, первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Николь Гианнини (Бразилия, 5) – Анна Лагуза (Украина) – 03.11, не ранее 12:30
W15 Соларино (Италия – ковер), GlobalPharma Cup
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Лиза Пеер (Италия, уайлд-кард) – Ева Галиевская (Украина, 9) – 1:6, 4:6
- Алеся Рева (Украина, 5) – Элизабетта Аллегра (Италия, уайлд-кард) – 6:0, 6:1
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Денизе Валенте (Италия, 4) – Ева Галиевская (Украина, 9) – 03.11
- Алеся Рева (Украина, 5) – Карлотта Бассотти (Италия) – 03.11, 11:00
