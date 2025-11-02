Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
02 ноября 2025, 18:34 |
58
0

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 3 до 9 ноября

W35 Либерец (Чехия – хард, зал), Lasvit Open 2025

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Агата Хытилова (Чехия, уайлд-кард) – Кристина Возняк (Украина, 13) – 6:3, 3:6, 12:10

Одиночный разряд, первый круг

  • Вероника Подрез (Украина) – ТВА

W35 Орландо (Флорида, США – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W35 Фару (Португалия – хард), 14st Faro Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Исис ван ден Брук (Нидерланды, 4) – Мария Ноздрачева (Украина) – 02.11, не ранее 13:30
  • Элизабет Юрна (Эстония) – Дарья Есыпчук (Украина, 14) – 02.11

Одиночный разряд, первый круг

  • Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W15 Кастельон (Испания – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Евгения Зеленская (Украина) – Берта Коста (Испания) – 6:1, 6:1
  • Нага Арункумар (Индия) – Александра Киселева (Украина) – 1:6, 0:6
  • София Васильева (Украина) – Ана Мартинес (Испания) – 1:6, 0:6
  • Арина Кривенкова (Украина) – Анна Борон (Великобритания, 14) – 4:6, 3:6
  • Серафима Васильева (Украина) – Алехандра Коррото (Испания) – 1:6, 1:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Евгения Зеленская (Украина) – Лусия Паррес (Испания) – ТВА
  • Александра Киселева (Украина) – София Тату (Великобритания) – ТВА

W15 Линкольн (Небраска, США – хард, зал), Lincoln Pro Women's Tennis Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Юлия Жытельная (Украина) – ТВА

W15 Эраклион (Греция – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Кариман Букал (Израиль, 2) – Дарья Дятлова (Украина) – 02.11, не ранее 12:00

Одиночный разряд, первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
  • Катерина Дятлова (Украина) – ТВА

W15 Сабольчверешмарт (Венгрия – хард, зал), Hinta Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Юстына Стрыкова (Чехия) – Ольга Терлецкая (Украина) – 6:0, 6:4
  • Анна Михалка (Венгрия) – Клавдия Федосенкова (Украина) – 6:1, 6:4

Одиночный разряд, первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Николь Гианнини (Бразилия, 5) – Анна Лагуза (Украина) – 03.11, не ранее 12:30

W15 Соларино (Италия – ковер), GlobalPharma Cup

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Лиза Пеер (Италия, уайлд-кард) – Ева Галиевская (Украина, 9) – 1:6, 4:6
  • Алеся Рева (Украина, 5) – Элизабетта Аллегра (Италия, уайлд-кард) – 6:0, 6:1

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Денизе Валенте (Италия, 4) – Ева Галиевская (Украина, 9) – 03.11
  • Алеся Рева (Украина, 5) – Карлотта Бассотти (Италия) – 03.11, 11:00
По теме:
Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 3–9.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
ITF World Tennis Tour Вероника Подрез ITF Орландо Анита Сагдиева Дарья Есипчук Анастасия Соболева ITF Ираклион Катерина Дятлова Катерина Лазаренко
