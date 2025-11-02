Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 3 до 9 ноября

W35 Либерец (Чехия – хард, зал), Lasvit Open 2025

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Агата Хытилова (Чехия, уайлд-кард) – Кристина Возняк (Украина, 13) – 6:3, 3:6, 12:10

Одиночный разряд, первый круг

Вероника Подрез (Украина) – ТВА

W35 Орландо (Флорида, США – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W35 Фару (Португалия – хард), 14st Faro Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Исис ван ден Брук (Нидерланды, 4) – Мария Ноздрачева (Украина) – 02.11, не ранее 13:30

Элизабет Юрна (Эстония) – Дарья Есыпчук (Украина, 14) – 02.11

Одиночный разряд, первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W15 Кастельон (Испания – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Евгения Зеленская (Украина) – Берта Коста (Испания) – 6:1, 6:1

Нага Арункумар (Индия) – Александра Киселева (Украина) – 1:6, 0:6

София Васильева (Украина) – Ана Мартинес (Испания) – 1:6, 0:6

Арина Кривенкова (Украина) – Анна Борон (Великобритания, 14) – 4:6, 3:6

Серафима Васильева (Украина) – Алехандра Коррото (Испания) – 1:6, 1:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Евгения Зеленская (Украина) – Лусия Паррес (Испания) – ТВА

Александра Киселева (Украина) – София Тату (Великобритания) – ТВА

W15 Линкольн (Небраска, США – хард, зал), Lincoln Pro Women's Tennis Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Юлия Жытельная (Украина) – ТВА

W15 Эраклион (Греция – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Кариман Букал (Израиль, 2) – Дарья Дятлова (Украина) – 02.11, не ранее 12:00

Одиночный разряд, первый круг

Кристина Почтовик (Украина) – ТВА

Катерина Дятлова (Украина) – ТВА

W15 Сабольчверешмарт (Венгрия – хард, зал), Hinta Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Юстына Стрыкова (Чехия) – Ольга Терлецкая (Украина) – 6:0, 6:4

Анна Михалка (Венгрия) – Клавдия Федосенкова (Украина) – 6:1, 6:4

Одиночный разряд, первый круг

Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Николь Гианнини (Бразилия, 5) – Анна Лагуза (Украина) – 03.11, не ранее 12:30

W15 Соларино (Италия – ковер), GlobalPharma Cup

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Лиза Пеер (Италия, уайлд-кард) – Ева Галиевская (Украина, 9) – 1:6, 4:6

Алеся Рева (Украина, 5) – Элизабетта Аллегра (Италия, уайлд-кард) – 6:0, 6:1

Одиночный разряд, квалификация, второй круг