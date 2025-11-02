ITF02 ноября 2025, 17:42 |
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 3–9.11
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 3 до 9 ноября
М25 Монастир (Тунис – хард). Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Нитхилан Кинаттувилаи (Индия) – Арсений Миронов (Украина) – 6:2, 6:4
- Элиес Буагила (Тунис) – Владимир Николенко (Украина) – 2:6, 3:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Ян Кумстат (Чехия, 4) – Владимир Николенко (Украина) – 03.11, 10:30
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Дмитрий Дзюбалов – Владимир Ужиловский (Украина) – 02.11, не ранее 15:00
- Петр Капускин – Василий Макаренко (Украина) – 02.11, не ранее 16:00
- Илья Олефир (Украина) – Лань Цзиньтао (Китай) – 02.11, не ранее 16:00
- Вадим Коновчук (Украина, 8) – Довас Дерсонас (Литва) – 02.11
- Аидан Осорио (Кюрасао) – Дмитрий Цал (Украина) – 02.11
Одиночный разряд, первый круг
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
М15 Эраклион (Греция – хард)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Максим Калабишка (Украина) – Ленни Кутюрье (Франция) – 6:4, 3:6, 7:10
М15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, первый круг
- Алексей Крутых (Украина) – ТВА
- Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
М15 Манама (Бахрейн – хард), 1st Bahrain Men's ITF World Tennis Tour
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Владимир Якубенко (Украина, 5) – Март де Лейстер (Нидерланды) – 6:0, 6:1
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Владимир Якубенко (Украина, 5) – Киан Магуайр (Ирландия, 9) – ТВА
Одиночный разряд, первый круг
- Никита Билозерцев (Украина) – ТВА
