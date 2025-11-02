Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 3–9.11

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 3–9.11
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 3 до 9 ноября

М25 Монастир (Тунис – хард). Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Нитхилан Кинаттувилаи (Индия) – Арсений Миронов (Украина) – 6:2, 6:4
  • Элиес Буагила (Тунис) – Владимир Николенко (Украина) – 2:6, 3:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Ян Кумстат (Чехия, 4) – Владимир Николенко (Украина) – 03.11, 10:30

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Дмитрий Дзюбалов – Владимир Ужиловский (Украина) – 02.11, не ранее 15:00
  • Петр Капускин – Василий Макаренко (Украина) – 02.11, не ранее 16:00
  • Илья Олефир (Украина) – Лань Цзиньтао (Китай) – 02.11, не ранее 16:00
  • Вадим Коновчук (Украина, 8) – Довас Дерсонас (Литва) – 02.11
  • Аидан Осорио (Кюрасао) – Дмитрий Цал (Украина) – 02.11

Одиночный разряд, первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

М15 Эраклион (Греция – хард)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Максим Калабишка (Украина) – Ленни Кутюрье (Франция) – 6:4, 3:6, 7:10

М15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, первый круг

  • Алексей Крутых (Украина) – ТВА
  • Александр Овчаренко (Украина) – ТВА

М15 Манама (Бахрейн – хард), 1st Bahrain Men's ITF World Tennis Tour

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 5) – Март де Лейстер (Нидерланды) – 6:0, 6:1

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 5) – Киан Магуайр (Ирландия, 9) – ТВА

Одиночный разряд, первый круг

  • Никита Билозерцев (Украина) – ТВА
По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Рейтинг ATP. Синнер сократил отставание от Алькараса после титула в Вене
ФОТО. 16-летняя украинка проиграла дебютный финал на про-уровне
ITF World Tennis Tour ITF Монастир ITF Шарм-эш-Шейх Владимир Ужиловский Юрий Джавакян ITF Ираклион ITF Анталья Алексей Крутых Александр Овчаренко Владимир Якубенко Никита Белозерцев
