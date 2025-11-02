Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 3–9.11

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 3 до 9 ноября

М25 Монастир (Тунис – хард). Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Нитхилан Кинаттувилаи (Индия) – Арсений Миронов (Украина) – 6:2, 6:4

Элиес Буагила (Тунис) – Владимир Николенко (Украина) – 2:6, 3:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Ян Кумстат (Чехия, 4) – Владимир Николенко (Украина) – 03.11, 10:30

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Дмитрий Дзюбалов – Владимир Ужиловский (Украина) – 02.11, не ранее 15:00

– 02.11, не ранее 15:00 Петр Капускин – Василий Макаренко (Украина) – 02.11, не ранее 16:00

– 02.11, не ранее 16:00 Илья Олефир (Украина) – Лань Цзиньтао (Китай) – 02.11, не ранее 16:00

– Лань Цзиньтао (Китай) – 02.11, не ранее 16:00 Вадим Коновчук (Украина, 8) – Довас Дерсонас (Литва) – 02.11

– Довас Дерсонас (Литва) – 02.11 Аидан Осорио (Кюрасао) – Дмитрий Цал (Украина) – 02.11

Одиночный разряд, первый круг

Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

М15 Эраклион (Греция – хард)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Максим Калабишка (Украина) – Ленни Кутюрье (Франция) – 6:4, 3:6, 7:10

М15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, первый круг

Алексей Крутых (Украина) – ТВА

– ТВА Александр Овчаренко (Украина) – ТВА

М15 Манама (Бахрейн – хард), 1st Bahrain Men's ITF World Tennis Tour

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Владимир Якубенко (Украина, 5) – Март де Лейстер (Нидерланды) – 6:0, 6:1

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Владимир Якубенко (Украина, 5) – Киан Магуайр (Ирландия, 9) – ТВА

Одиночный разряд, первый круг