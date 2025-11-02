Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
02 ноября 2025, 17:18 |
ВИДЕО. Первый трофей в карьере: индонезийка – чемпионка WTA 250 в Ченнаи

Джанис Тджен в финале соревнований в Индии переиграла Кимберли Биррелл

ВИДЕО. Первый трофей в карьере: индонезийка – чемпионка WTA 250 в Ченнаи
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанис Тджен

23-летняя представительница Индонезии Джанис Тджен (WTA 82) стала победительницей хардового турнира WTA 250 в Ченнаи, Индия.

В финале Джани переиграла австралийку Кимберли Биррелл (WTA 117) в двух сетах за 2 часа и 1 минуту.

WTA 250 Ченнаи. Хард. Финал

Джанис Тджен (Индонезия) [4] – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:4, 6:3

Джанис и Кимберли провели первое очное противостояние.

Тджен на кортах Ченнаи также переиграла Каролин Вернер, Линду Фругвиртову, Мию Поханкову и Ланлану Тараруди.

Джанис завоевала первый трофей на уровне Тура. С понедельника она установит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 53-е место.

По теме:
ВИДЕО. 17-летняя 235-я ракетка сыграла в финале турнира WTA 250 в Цзюцзяне
ВИДЕО. 19-летняя Мбоко стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гонконге
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Разгром на старте WTA Finals. Видеообзор
Джанис Тджен теннисные видеообзоры Кимберли Биррелл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
