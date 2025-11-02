ВИДЕО. Первый трофей в карьере: индонезийка – чемпионка WTA 250 в Ченнаи
Джанис Тджен в финале соревнований в Индии переиграла Кимберли Биррелл
23-летняя представительница Индонезии Джанис Тджен (WTA 82) стала победительницей хардового турнира WTA 250 в Ченнаи, Индия.
В финале Джани переиграла австралийку Кимберли Биррелл (WTA 117) в двух сетах за 2 часа и 1 минуту.
WTA 250 Ченнаи. Хард. Финал
Джанис Тджен (Индонезия) [4] – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:4, 6:3
Джанис и Кимберли провели первое очное противостояние.
Тджен на кортах Ченнаи также переиграла Каролин Вернер, Линду Фругвиртову, Мию Поханкову и Ланлану Тараруди.
Джанис завоевала первый трофей на уровне Тура. С понедельника она установит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 53-е место.
