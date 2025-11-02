Подрез остановилась в шаге от финала. Как сыграла украинка в Вильнев-д'Аске

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 317) неплохо провела неделю на турнире ITF W35 во французском городе Вильнев-д'Аск.

Юная украинка, которая была посеяна под седьмым номером, добралась до стадии 1/2 финала, выиграв на своем пути три поединка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Подрез на 35-тысячнике во Франции успела пройти Диану Мартынову (Франция, WTA 608), Жюли Мьятович (Франция, WTA 1469) и Армони Тан (Франция, WTA 243). К сожалению, в полуфинале Вероника потерпела поражение от Анук Вранкен Петерс (Нидерланды, WTA 334) в двух партиях.

Подрез провела седьмой полуфинал в 2025 году. На прошлой неделе она стала чемпионкой соревнований ITF W75 в Пуатье.

Результаты Подрез на турнире ITF W35 в Вильнев-д'Аске