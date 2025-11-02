Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подрез остановилась в шаге от финала. Как сыграла украинка в Вильнев-д'Аске
ITF
02 ноября 2025, 08:39 |
34
0

Подрез остановилась в шаге от финала. Как сыграла украинка в Вильнев-д'Аске

1 ноября Вероника уступила Анук Вранкен Петерс в полуфинале 35-тысячника

02 ноября 2025, 08:39 |
34
0
Подрез остановилась в шаге от финала. Как сыграла украинка в Вильнев-д'Аске
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 317) неплохо провела неделю на турнире ITF W35 во французском городе Вильнев-д'Аск.

Юная украинка, которая была посеяна под седьмым номером, добралась до стадии 1/2 финала, выиграв на своем пути три поединка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Подрез на 35-тысячнике во Франции успела пройти Диану Мартынову (Франция, WTA 608), Жюли Мьятович (Франция, WTA 1469) и Армони Тан (Франция, WTA 243). К сожалению, в полуфинале Вероника потерпела поражение от Анук Вранкен Петерс (Нидерланды, WTA 334) в двух партиях.

Подрез провела седьмой полуфинал в 2025 году. На прошлой неделе она стала чемпионкой соревнований ITF W75 в Пуатье.

Результаты Подрез на турнире ITF W35 в Вильнев-д'Аске

  • 1/16 финала: Вероника Подрез [7] – Диана Мартынова – 6:1, 7:5
  • 1/8 финала: Вероника Подрез [7] – Жюли Мьятович [LL] – 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Вероника Подрез [7] – Армони Тан [1] – 7:5, 6:3
  • 1/2 финала: Вероника Подрез [7] – Анук Вранкен Петерс [4]
По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 14-й ракеткой. Рекорды Олейниковой и Подрез
18-летняя Подрез на турнире во Франции выиграла крупнейший трофей в карьере
Вероника Подрез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02 ноября 2025, 00:59 0
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
Футбол | 01 ноября 2025, 09:00 29
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона

Сейчас или никогда

Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Футбол | 01.11.2025, 09:22
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 02.11.2025, 07:42
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Теннис | 02.11.2025, 08:33
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 3
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем