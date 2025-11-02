Подрез остановилась в шаге от финала. Как сыграла украинка в Вильнев-д'Аске
1 ноября Вероника уступила Анук Вранкен Петерс в полуфинале 35-тысячника
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 317) неплохо провела неделю на турнире ITF W35 во французском городе Вильнев-д'Аск.
Юная украинка, которая была посеяна под седьмым номером, добралась до стадии 1/2 финала, выиграв на своем пути три поединка.
Подрез на 35-тысячнике во Франции успела пройти Диану Мартынову (Франция, WTA 608), Жюли Мьятович (Франция, WTA 1469) и Армони Тан (Франция, WTA 243). К сожалению, в полуфинале Вероника потерпела поражение от Анук Вранкен Петерс (Нидерланды, WTA 334) в двух партиях.
Подрез провела седьмой полуфинал в 2025 году. На прошлой неделе она стала чемпионкой соревнований ITF W75 в Пуатье.
Результаты Подрез на турнире ITF W35 в Вильнев-д'Аске
- 1/16 финала: Вероника Подрез [7] – Диана Мартынова – 6:1, 7:5
- 1/8 финала: Вероника Подрез [7] – Жюли Мьятович [LL] – 6:4, 6:2
- 1/4 финала: Вероника Подрез [7] – Армони Тан [1] – 7:5, 6:3
- 1/2 финала: Вероника Подрез [7] – Анук Вранкен Петерс [4]
