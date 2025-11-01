Реал разгромил Валенсию на Бернабеу. Мбаппе забил летучим мышам дважды
Мадридцы набрали три очка
1 ноября в Мадриде состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией».
Поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании.
Убедительную победу во встрече одержал мадридский клуб. Еще в первом тайме «бланкос» отгрузили «летучим мышам» три гола.
Дубль в матче оформил Килиан Мбаппе, во второй встрече подряд удалось забить Джуду Беллингему. Еще один гол в конце матча оформил Альваро Каррерас.
Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в заявку на матч, ведь был дисквалифицирован из-за красной в матче с «Барсой».
«Королевский клуб» продолжает возглавлять Ла Лигу с 30 очками, опережая «Барселону» на восемь баллов, правда, у каталонцев одна игра в запасе.
Ла Лиги. 9-й тур, 1 ноября.
Реал – Валенсия – 4:0
Голы: Мбаппе, 19 (п), 31, Беллингем, 44, Каррерас, 82.
Реал Мадрид: Куртуа, Каррерас, Вальверде, Гейзен, Милитао, Беллингем, Чуамэни (Камавинга 46), Гюллер (Себальос 46), Винисиус Жуниор, Мбаппе, Мастантуоно.
Валенсия: Агирресабала, Гая, Коррея, Копете, Таррега, Риоха, Сантамария, Пепелу, Лопес Ногероль, Бельтран (Алмейда 46), Данджума.
