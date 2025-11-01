Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.11.2025 22:00 - : -
Валенсия
Испания
01 ноября 2025, 12:47 |
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда привыкла буквально штамповать трофеи, в том числе и первоклассные. Но в 2025-м году ее музей вообще ничем не пополнится. За это еще в конце весны расплатился должностью Анчелотти, которого сместили под благовидным предлогом. Но вообще-то уже Хаби Алонсо вылетал на летнем клубном чемпионате мира после поражения ПСЖ...

Сейчас тоже есть проблемы. Тут и 2:5 с Атлетико в дерби, и выходки Винисиуса, особенно в Эль Класико, когда бразильцу не понравилось, что его меняют - успокаивать капризную звезду пришлось Лунину! С другой стороны, упомянутое поражение от соседей остается единственным - более того, все остальное выиграли, во многом за счет постоянно забивающего Мбаппе. А после уверенной победы над Барселоной отрыв от нее вырос до семи очков!

Валенсия

Клуб в последнее время стабильно танцует на одних и тех же граблях. Когда удается за счет смены тренера исправить положение и избежать в очередной раз вылета в Сегунду, но в следующей темпораде история повторяется. Зимой 2024-го на Месталью возвращался Бараха, уже как наставник, и становился спасителем. Но в прошлом сезоне у него ничего не выходило. На Рождество пост достался Корберану, и снова произошло положительное преображение футболистов.

Новый сезон начинали оптимистично и, казалось, Карлос не повторит ошибок предшественников: да, на выезде проигрывали сухо, зато первые три матча на своем поле принесли семь очков. Но потом, наоборот, при гостевых 2:2 с Эспаньолом и 0:0 с Алавесом уступили во всех остальных встречах, и уже очутились в зоне вылета. Ну, может, кубковые 5:0 как-то разбудят игроков?

Статистика личных встреч

При всех проблемах Валенсии, она в пяти крайних поединках только дважды уступила Реалу, и даже дважды его обыгрывала!

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут и толики интриги. Хозяева должны выиграть не минимально - берем фору -1,5 мяча (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
1 ноября 2025 -
22:00
Валенсия
Фора Реала (-1.5) 1.61
Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
