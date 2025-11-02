Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «С тех пор, как он начал играть, его уровень растет»
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.11.2025 22:00 – FT 4 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 ноября 2025, 10:58 | Обновлено 02 ноября 2025, 10:59
422
0

Хаби АЛОНСО: «С тех пор, как он начал играть, его уровень растет»

Испанский коуч прокомментировал матч с «Валенсией»

02 ноября 2025, 10:58 | Обновлено 02 ноября 2025, 10:59
422
0
Хаби АЛОНСО: «С тех пор, как он начал играть, его уровень растет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский коуч мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч 11-го тура Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 0:4 одолели «Валенсию»:

«Мбаппе забил два гола, что является хорошим способом обеспечить себе место в гонке чемпионов в конце сезона, и принес команде еще три очка, что является хорошим способом обеспечить себе возможность бороться за титулы. Команда находится в хорошем ритме. Мы не пропустили ни одного гола, еще один матч без пропущенных мячей. Это был хорошо сбалансированный, серьезный матч с отличной энергетикой. Мы начали очень энергично, с большим количеством движений и хорошо перемещали мяч. Мы быстро отбирали мяч и вышли вперед. Затем мы хорошо все контролировали и, в целом, это была полноценная игра».

«Все сложилось хорошо. Во втором тайме мы смогли хорошо управлять игрой, потому что знали, что у нас есть матч во вторник. Нам нужно было действовать умно, потому что некоторые игроки провели на поле много минут, и многое сложилось хорошо. Мы не хотим расслабляться и хотим подходить к каждому матчу с необходимой ментальной подготовкой. Сегодня мы это сделали. Теперь пришло время для вторника в Лиге чемпионов и воскресенья в Вальекасе. С завтрашнего дня начнется «Ливерпуль» и Ливерпуль».

Впечатляющий рекорд Мбаппе по забитым голам

«Время покажет, сколько голов он забьет. У него есть талант находить ворота и быть в нужном месте в нужное время. Он забьет много голов. Я не знаю, сколько, но у меня есть предчувствие, что в этом сезоне он забьет много голов».

Похвала Вальверде

«Мы все видим, насколько он разносторонний и на каком уровне играет. С мячом он имеет душу полузащитника и очень силен в атаке. С тех пор, как он начал играть, его уровень растет, и мы знаем, что он совершенный игрок. В связи с потребностями команды он играл на позиции защитника и по-прежнему играет очень хорошо».

Реакция на промах Винисиуса с пенальти

«Это было из-за того, что он промахнулся с пенальти, потому что до перерыва счет мог быть 3:0, но потом забил Джуд. Это было разочарование от того, что можно было выйти вперед 3:0, и все. Мы назначаем исполнителей пенальти, и Килиан – первый исполнитель. Затем они принимают решения. Мне нравится, когда они бьют пенальти, потому что это хорошая возможность. Килиан забил первый, и я бы хотел, чтобы он забил и второй. Ничего страшного. Килиан по-прежнему первый пенальтист».

Игра Винисиуса

«Он провел очень хороший матч».

Беллингем и его позиция

«Джуд играет на одной позиции, а то, что происходит до того, как он туда попадает, – это другое дело. Когда он забил гол, он был в очень хорошей позиции. Мы работаем над тем, чтобы доставить ему мяч в эту позицию, и именно тогда он наиболее эффективен. Когда нам нужен его в этой связующей роли, именно тогда он наиболее эффективен для меня. У него есть качества, чтобы опуститься назад, и однажды он будет играть там. Сегодня мы нашли его в хорошей позиции».

Защита

«В течение сезона невозможно, чтобы всегда играли одни и те же игроки. У нас есть гибкие защитники, и скоро к нам вернется Алаба. Рюдигер еще не совсем готов, но он будет в порядке к следующему блоку. Это дает нам конкурентное и тактическое преимущество, позволяя выбирать то, что мы хотим, четкие концепции, концентрацию и ментальную подготовку к любому матчу».

Решение не тренироваться на «Энфилде»

«Это мое решение, потому что мы должны готовиться к матчу и предпочитаем делать это на нашей тренировочной базе, в нашем собственном пространстве, чтобы нас не окружали 200 камер».

По теме:
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мбаппе стал в один ряд с легендами чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Реал - Валенсия Винисиус Жуниор Хаби Алонсо пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арне СЛОТ: «Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле»
Футбол | 02 ноября 2025, 11:19 0
Арне СЛОТ: «Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле»
Арне СЛОТ: «Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле»

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 1
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала

Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса

Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Бокс | 02.11.2025, 00:32
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 05:04
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Сергей НАГОРНЯК: «Не знаю, что сказать. Такого у меня еще не было»
Футбол | 02.11.2025, 08:29
Сергей НАГОРНЯК: «Не знаю, что сказать. Такого у меня еще не было»
Сергей НАГОРНЯК: «Не знаю, что сказать. Такого у меня еще не было»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
31.10.2025, 10:55 10
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем