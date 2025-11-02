Хаби АЛОНСО: «С тех пор, как он начал играть, его уровень растет»

Испанский коуч мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч 11-го тура Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 0:4 одолели «Валенсию»:

«Мбаппе забил два гола, что является хорошим способом обеспечить себе место в гонке чемпионов в конце сезона, и принес команде еще три очка, что является хорошим способом обеспечить себе возможность бороться за титулы. Команда находится в хорошем ритме. Мы не пропустили ни одного гола, еще один матч без пропущенных мячей. Это был хорошо сбалансированный, серьезный матч с отличной энергетикой. Мы начали очень энергично, с большим количеством движений и хорошо перемещали мяч. Мы быстро отбирали мяч и вышли вперед. Затем мы хорошо все контролировали и, в целом, это была полноценная игра».

«Все сложилось хорошо. Во втором тайме мы смогли хорошо управлять игрой, потому что знали, что у нас есть матч во вторник. Нам нужно было действовать умно, потому что некоторые игроки провели на поле много минут, и многое сложилось хорошо. Мы не хотим расслабляться и хотим подходить к каждому матчу с необходимой ментальной подготовкой. Сегодня мы это сделали. Теперь пришло время для вторника в Лиге чемпионов и воскресенья в Вальекасе. С завтрашнего дня начнется «Ливерпуль» и Ливерпуль».

Впечатляющий рекорд Мбаппе по забитым голам

«Время покажет, сколько голов он забьет. У него есть талант находить ворота и быть в нужном месте в нужное время. Он забьет много голов. Я не знаю, сколько, но у меня есть предчувствие, что в этом сезоне он забьет много голов».

Похвала Вальверде

«Мы все видим, насколько он разносторонний и на каком уровне играет. С мячом он имеет душу полузащитника и очень силен в атаке. С тех пор, как он начал играть, его уровень растет, и мы знаем, что он совершенный игрок. В связи с потребностями команды он играл на позиции защитника и по-прежнему играет очень хорошо».

Реакция на промах Винисиуса с пенальти

«Это было из-за того, что он промахнулся с пенальти, потому что до перерыва счет мог быть 3:0, но потом забил Джуд. Это было разочарование от того, что можно было выйти вперед 3:0, и все. Мы назначаем исполнителей пенальти, и Килиан – первый исполнитель. Затем они принимают решения. Мне нравится, когда они бьют пенальти, потому что это хорошая возможность. Килиан забил первый, и я бы хотел, чтобы он забил и второй. Ничего страшного. Килиан по-прежнему первый пенальтист».

Игра Винисиуса

«Он провел очень хороший матч».

Беллингем и его позиция

«Джуд играет на одной позиции, а то, что происходит до того, как он туда попадает, – это другое дело. Когда он забил гол, он был в очень хорошей позиции. Мы работаем над тем, чтобы доставить ему мяч в эту позицию, и именно тогда он наиболее эффективен. Когда нам нужен его в этой связующей роли, именно тогда он наиболее эффективен для меня. У него есть качества, чтобы опуститься назад, и однажды он будет играть там. Сегодня мы нашли его в хорошей позиции».

Защита

«В течение сезона невозможно, чтобы всегда играли одни и те же игроки. У нас есть гибкие защитники, и скоро к нам вернется Алаба. Рюдигер еще не совсем готов, но он будет в порядке к следующему блоку. Это дает нам конкурентное и тактическое преимущество, позволяя выбирать то, что мы хотим, четкие концепции, концентрацию и ментальную подготовку к любому матчу».

Решение не тренироваться на «Энфилде»

«Это мое решение, потому что мы должны готовиться к матчу и предпочитаем делать это на нашей тренировочной базе, в нашем собственном пространстве, чтобы нас не окружали 200 камер».