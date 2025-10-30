Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.11.2025 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 октября 2025, 17:24 | Обновлено 30 октября 2025, 17:25
Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября матч 9-го тура Ла Лиги

Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

1 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Реал Мадрид – Валенсия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
