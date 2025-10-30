01.11.2025 22:00 - : -
Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября матч 9-го тура Ла Лиги
1 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Реал Мадрид – Валенсия
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
