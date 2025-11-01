Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 ноября 2025, 22:54
0

Реал Мадрид – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

Реал Мадрид – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября проходит матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Валенсия».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка было запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ла Лига. 9-й тур, 1 ноября.

Реал – Валенсия – 3:0 (обновляется)
Голы: Мбаппе, 19 (п), 31, Беллингем, 44.

ГОЛ! Мбаппе (п), 19 мин, 1:0!


ГОЛ! Мбаппе, 31 мин, 2:0!


ГОЛ! Беллингем, 44 мин, 2:0!

чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
