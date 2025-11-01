Реал Мадрид – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 ноября проходит матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Валенсия».



Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»



Начало поединка было запланировано на 22:00 по киевскому времени.



Ла Лига. 9-й тур, 1 ноября.



Реал – Валенсия – 3:0 (обновляется)

Голы: Мбаппе, 19 (п), 31, Беллингем, 44.



ГОЛ! Мбаппе (п), 19 мин, 1:0!



ГОЛ! Мбаппе, 31 мин, 2:0!



ГОЛ! Беллингем, 44 мин, 2:0!