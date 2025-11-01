Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
01 ноября 2025, 15:31
Гравець Агротеха: «Аматорський клуб також може створювати історію»

Максим Ковальов прокоментував виліт команди з Кубка України

Гравець Агротеха: «Аматорський клуб також може створювати історію»
Агротех. Максим Ковалев

Центральный защитник «Агротеха» Максим Ковалев прокомментировал поражение от «Феникса-Мариуполя» в 1/8 финала Кубка Украины (1:1, 6:7 п.).

– Как в команде появилась идея с арбузом во время трансляции жеребьевки? Кто этот герой?

– Да это так, общее решение было. Нас же начали «подкалывать»: «арбузы, арбузы», вот мы и решили поставить его как талисман на стол. Я бы сказал, это добавило антуража.

– Как президент мотивировал на этот матч? Обещал хорошую премию? Ведь после игры с «Черноморцем» вас не обидели финансово.

– Мы играли на аматорах в Виннице. После матча он сказал, что будем приятно удивлены премией за победу в Кубке, сумму не называл.

– Основное время закончилось, до серии пенальти оставались считанные минуты. Вспомните свои мысли в тот момент: о чем говорили с командой перед одиннадцатиметровыми?

– Мы говорили, что для некоторых игроков это последний шанс пройти дальше и заявить о себе – показать, что любительский клуб тоже может писать историю.

Хотелось ее продолжить, конечно, и пройти дальше. Мы поддерживали друг друга, говорили, что все должно получиться. Просили никого не переживать – даже если кто-то не забьет, не расстраиваться сильно.

Тем более для нас стадион «Зирка» – родной: многие игроки команды раньше выступали на этом поле. Было приятно, что была такая безумная поддержка. Мы тоже упоминали об этом в кругу: что должны побеждать, ведь столько людей сегодня пришло нас поддержать. Действительно, пришло много друзей.

– Чего не хватило, чтобы обыграть «Феникс»?

– Мы общались в перерыве, что у них в первом тайме был один момент – и сразу гол, а у нас было несколько, но не реализовали. Во втором тайме, считаю, мы очень сильно прижали соперника на его половине, создавали моменты.

Не хватило реализации, наверное. Физики тоже не хватило, ведь мы не тренируемся так профессионально. В этом плане им точно было легче – они готовятся ежедневно, играют в своей лиге. Возможно, в некоторых моментах не хватило индивидуального мастерства. Мы все надеялись на победу. Думали, может, пенальти – это наша сильная сторона.

– Расскажите немного про раздевалку. Что происходило, с какими словами обратился тренер, президент?

– Когда мы зашли туда после игры, все силы оставили на поле – сначала стояла просто нереальная тишина. Президент с тренером зашли чуть позже, мы почти не разговаривали. Сидели уставшие, без настроения. Конечно, было обидно.

Тренер поблагодарил каждого, сказал, что ни к кому претензий нет – по желанию и мотивации придраться не к кому, а пенальти есть пенальти. Также отметил, что видно: команда готовилась к нам. Смотивировал нас, сказал, что нужно быть сильными, ведь впереди еще три игры в любительском чемпионате, и надо продолжать играть, не расстраиваться, постараться выиграть турнир.

Президент тоже поблагодарил, но было видно, что он сильно расстроен. Мы же видели, каким он был после прошлых матчей.

Максим Ковалев Кубок Украины по футболу Агротех Тишковка Феникс-Мариуполь
Иван Чирко Источник: Трибуна
