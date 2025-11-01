Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Эпицентр
01.11.2025 18:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 01:25 | Обновлено 01 ноября 2025, 01:26
20
0

Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

01 ноября 2025, 01:25 | Обновлено 01 ноября 2025, 01:26
20
0
Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 1-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Эпицентр» и «Верес». Матч пройдет в Тернополе, на поле стадиона «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича», начало в 18:00.

Сергей Нагорняк своего добился – абсолютные новички этого розыгрыша УПЛ таки выиграли два матча кряду. А как насчет третьего? Для этого будет необходимо одолеть «Верес», у которого за последние шесть официальных игр лучший результат – ничья, коих очень много на данном отрезке. Возможно, секрет успеха «Эпицентра» заключался в матчах за пределами Тернополя. Надо проверить эту теорию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
1 ноября 2025 -
18:00
Верес
ТБ 2.5 2.14 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 10-го тура УПЛ
Кривбасс - СК Полтава. Текстовая трансляция матча
В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в октябре 2025 года
Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь
Футбол | 31 октября 2025, 20:00 18
Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь
Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь

Команда Баранова при этом впервые в сезоне не пропустила

Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Футбол | 31 октября 2025, 16:42 0
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN

Игроки львовского клуба вышли в лимитированной форме на матч против «Эпицентра»

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Рома может обменять Довбика в один из самых больших клубов Европы
Футбол | 01.11.2025, 00:30
Рома может обменять Довбика в один из самых больших клубов Европы
Рома может обменять Довбика в один из самых больших клубов Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПОПОВ: «Марлос, Тайсон, Мораес... Сейчас в Шахтере, можно сказать, пародия»
ПОПОВ: «Марлос, Тайсон, Мораес... Сейчас в Шахтере, можно сказать, пародия»
30.10.2025, 04:06 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
30.10.2025, 03:43 14
Футбол
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 2
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
31.10.2025, 18:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем