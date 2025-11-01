В субботу, 1-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Эпицентр» и «Верес». Матч пройдет в Тернополе, на поле стадиона «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича», начало в 18:00.

Сергей Нагорняк своего добился – абсолютные новички этого розыгрыша УПЛ таки выиграли два матча кряду. А как насчет третьего? Для этого будет необходимо одолеть «Верес», у которого за последние шесть официальных игр лучший результат – ничья, коих очень много на данном отрезке. Возможно, секрет успеха «Эпицентра» заключался в матчах за пределами Тернополя. Надо проверить эту теорию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.